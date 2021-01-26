Сульшер: "У Лэмпарда будет хорошая карьера"

Фрэнк Лэмпард и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Фрэнк Лэмпард построит успешную тренерскую карьеру, несмотря на увольнение из "Челси".

За два с лишним года работы в "Юнайтед" Сульшер неоднократно оказывался на волоске от увольнения, однако руководство клуба всякий раз сохраняло веру в норвежца, и тот сейчас лидирует в Премьер-Лиге.

Исходя из собственного опыта, Сульшер удивляется, что "Челси" прогнал Лэмпарда при первом же кризисе.

"Одну вещь я знаю наверняка: Фрэнк не хочет, чтобы кто-нибудь из нас его жалел".

"Я знаю его характер, его дух, и я уверен, он вернется. У него будет очень хорошая тренерская карьера. Просто у "Челси" случился слегка неровный период, но не так давно они были на вершине лиги".

"Это был их первый спад формы при Фрэнке, поэтому я слегка удивлен, однако комментировать случившееся в "Челси" — это не моя работа".

"У нас у самих были неровные периоды, но я всегда ощущал сильную поддержку клуба, и я очень благодарен за это, потому что мы преодолели два-три непростых отрезка".

"Мы не знаем, что происходит за кулисами. Всегда грустно, когда кто-нибудь теряет работу", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 26.01.2021 19:19 # gameboy
    Долик с лицом дауна выдал серию из 10 матчей и за пел словно моур или Фергюсон. Советы он раздаёт, клоун ебаный)))

    (ответить)

  2. mancunia-planet 26.01.2021 19:16 # mancunia-planet
    Два, обязательно будет хорошая карьера, только во сне. После Челси ему только Акинфевну тренировать максимум, и то хз справится ли.

    (ответить)

  3. selta 26.01.2021 19:09 # selta
    Сульшер красава! Помоешные глоры его недостойны!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: