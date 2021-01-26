Сульшер: "У Лэмпарда будет хорошая карьера"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Фрэнк Лэмпард построит успешную тренерскую карьеру, несмотря на увольнение из "Челси".
За два с лишним года работы в "Юнайтед" Сульшер неоднократно оказывался на волоске от увольнения, однако руководство клуба всякий раз сохраняло веру в норвежца, и тот сейчас лидирует в Премьер-Лиге.
Исходя из собственного опыта, Сульшер удивляется, что "Челси" прогнал Лэмпарда при первом же кризисе.
"Одну вещь я знаю наверняка: Фрэнк не хочет, чтобы кто-нибудь из нас его жалел".
"Я знаю его характер, его дух, и я уверен, он вернется. У него будет очень хорошая тренерская карьера. Просто у "Челси" случился слегка неровный период, но не так давно они были на вершине лиги".
"Это был их первый спад формы при Фрэнке, поэтому я слегка удивлен, однако комментировать случившееся в "Челси" — это не моя работа".
"У нас у самих были неровные периоды, но я всегда ощущал сильную поддержку клуба, и я очень благодарен за это, потому что мы преодолели два-три непростых отрезка".
"Мы не знаем, что происходит за кулисами. Всегда грустно, когда кто-нибудь теряет работу", — цитирует Сульшера Sky Sports.
26.01.2021 19:00
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Последние комментарии:
Долик с лицом дауна выдал серию из 10 матчей и за пел словно моур или Фергюсон. Советы он раздаёт, клоун ебаный)))
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Два, обязательно будет хорошая карьера, только во сне. После Челси ему только Акинфевну тренировать максимум, и то хз справится ли.
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Сульшер красава! Помоешные глоры его недостойны!
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