Сульшер: "У Лэмпарда будет хорошая карьера"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Фрэнк Лэмпард построит успешную тренерскую карьеру, несмотря на увольнение из "Челси".

За два с лишним года работы в "Юнайтед" Сульшер неоднократно оказывался на волоске от увольнения, однако руководство клуба всякий раз сохраняло веру в норвежца, и тот сейчас лидирует в Премьер-Лиге.



Исходя из собственного опыта, Сульшер удивляется, что "Челси" прогнал Лэмпарда при первом же кризисе.



"Одну вещь я знаю наверняка: Фрэнк не хочет, чтобы кто-нибудь из нас его жалел".



"Я знаю его характер, его дух, и я уверен, он вернется. У него будет очень хорошая тренерская карьера. Просто у "Челси" случился слегка неровный период, но не так давно они были на вершине лиги".



"Это был их первый спад формы при Фрэнке, поэтому я слегка удивлен, однако комментировать случившееся в "Челси" — это не моя работа".



"У нас у самих были неровные периоды, но я всегда ощущал сильную поддержку клуба, и я очень благодарен за это, потому что мы преодолели два-три непростых отрезка".



"Мы не знаем, что происходит за кулисами. Всегда грустно, когда кто-нибудь теряет работу", — цитирует Сульшера Sky Sports.