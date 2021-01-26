Колено Рэшфорда в порядке

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд избежал серьезной травмы колена и может сыграть против Шеффилд Юнайтед" в среду вечером.

В минувшее воскресенье Рэшфорд своим голом помог "красным дьяволам" выбить "Ливерпуль" из Кубка Англии (3:2), однако в концовке этого матча Маркус был вынужденно заменен.



У 23-летнего англичанина возникли проблемы с коленом, но углубленное обследование не обнаружило серьезного повреждения.



"Да, Маркус доступен для участия в матче. Он тренировался эти утром. Думаю, он слегка дернул свое колено, но он должен быть в порядке", — цитирует главного тренера Оле Гуннара Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".



Защитник Эрик Байи, пропустивший кубковый матч с "Ливерпулем", также в порядке.