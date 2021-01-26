Джеррард не удивлен, как "Челси" поступил с Лэмпардом
Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что не удивлен решением "Челси" уволить Фрэнка Лэмпарда.
Потерпев пять поражений в девяти последних матчах Премьер-Лиги, накануне Лэмпард был уволен с поста главного тренера "синих".
Джеррард сочувствует своему бывшему партнеру по сборной Англии, но вспоминает, что лондонский клуб всегда был безжалостен и нетерпелив со своими рулевыми.
"Естественно, я опустошен из-за него, он мой бывший партнер по команде, и я испытываю огромное уважение к нему".
"Но, зная этого парня, я уверен, что он вернется в кратчайшие сроки. Он отряхнется и снова возьмется за дело. А этот период он использует, чтобы побыть со своей семьей. Как вы знаете, у него молодая семья, и они ожидают пополнение".
"Я расстроен из-за него. Думаю, они поспешили, учитывая положительный результат на выходных. Но я не знаю деталей. Я не знаю, какой была его ситуация, и я не знаю его отношений внутри клуба".
"Думаю, это была возможность для "Челси", чтобы по-настоящему протянуть руку и поддержать его в этот тяжелый период, нежели поступить так, как они поступили".
"Но "Челси" привык поступать таким образом, так что это не сюрприз", — цитирует Джеррарда Sky Sports.
26.01.2021 17:00
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Последние комментарии:
Лютое орево будет если колбаса не примет к сведению ошибки Челси и назначит главным тренером эту сутулую собаку Дембы)))
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кто еще не ссал в синее ведро?
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Стив мог бы приютить его, назначив каким-нибудь тренером по физ.подготовке или молодежку тренить у Джи.
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лэмпард всегда был в тени джеррарда
а сейчас и вовсе канул в лету
был пёс сутулый и нету
и через полгода никто и не вспомнит как его волокло и он гавкал на уважаемых успешных людей
в этом все пенсы. до последней капли. никто и звать никак. чепушилы, о которых никто не вспомнит
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Вечная тень Лэмпса решила загавкать и похайпиться за счёт величайшего Английского игрока в 21 веке .Ну а что еще остаётся этому портовому неудачнику...
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Exexe топчик
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Чёт все ссут на синее ведро, хорош уже жалко их
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и только пенсопенджики верили, что ему дадут время, особенно после таких трансферов))
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