Джеррард не удивлен, как "Челси" поступил с Лэмпардом

Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что не удивлен решением "Челси" уволить Фрэнка Лэмпарда.

Потерпев пять поражений в девяти последних матчах Премьер-Лиги, накануне Лэмпард был уволен с поста главного тренера "синих".

Джеррард сочувствует своему бывшему партнеру по сборной Англии, но вспоминает, что лондонский клуб всегда был безжалостен и нетерпелив со своими рулевыми.

"Естественно, я опустошен из-за него, он мой бывший партнер по команде, и я испытываю огромное уважение к нему".

"Но, зная этого парня, я уверен, что он вернется в кратчайшие сроки. Он отряхнется и снова возьмется за дело. А этот период он использует, чтобы побыть со своей семьей. Как вы знаете, у него молодая семья, и они ожидают пополнение".

"Я расстроен из-за него. Думаю, они поспешили, учитывая положительный результат на выходных. Но я не знаю деталей. Я не знаю, какой была его ситуация, и я не знаю его отношений внутри клуба".

"Думаю, это была возможность для "Челси", чтобы по-настоящему протянуть руку и поддержать его в этот тяжелый период, нежели поступить так, как они поступили".

"Но "Челси" привык поступать таким образом, так что это не сюрприз", — цитирует Джеррарда Sky Sports.


Метки Джеррард, Лэмпард, Рейнджерс, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. division 26.01.2021 17:58 # division
    Лютое орево будет если колбаса не примет к сведению ошибки Челси и назначит главным тренером эту сутулую собаку Дембы)))

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  2. mixmaster 26.01.2021 17:46 # mixmaster
    кто еще не ссал в синее ведро?

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  3. gerrard08 26.01.2021 17:36 # gerrard08
    Стив мог бы приютить его, назначив каким-нибудь тренером по физ.подготовке или молодежку тренить у Джи.

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  4. superperez101 26.01.2021 17:29 # superperez101
    лэмпард всегда был в тени джеррарда
    а сейчас и вовсе канул в лету

    был пёс сутулый и нету
    и через полгода никто и не вспомнит как его волокло и он гавкал на уважаемых успешных людей

    в этом все пенсы. до последней капли. никто и звать никак. чепушилы, о которых никто не вспомнит

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  5. jirrort 26.01.2021 17:17 # jirrort
    Вечная тень Лэмпса решила загавкать и похайпиться за счёт величайшего Английского игрока в 21 веке .Ну а что еще остаётся этому портовому неудачнику...

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  6. okko 26.01.2021 17:04 # okko
    Exexe топчик

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  7. mancunia-planet 26.01.2021 17:03 # mancunia-planet
    Чёт все ссут на синее ведро, хорош уже жалко их

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  8. scauzer11 26.01.2021 17:02 # scauzer11
    и только пенсопенджики верили, что ему дадут время, особенно после таких трансферов))

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