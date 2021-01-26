Джеррард не удивлен, как "Челси" поступил с Лэмпардом

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что не удивлен решением "Челси" уволить Фрэнка Лэмпарда.

Потерпев пять поражений в девяти последних матчах Премьер-Лиги, накануне Лэмпард был уволен с поста главного тренера "синих".



Джеррард сочувствует своему бывшему партнеру по сборной Англии, но вспоминает, что лондонский клуб всегда был безжалостен и нетерпелив со своими рулевыми.



"Естественно, я опустошен из-за него, он мой бывший партнер по команде, и я испытываю огромное уважение к нему".



"Но, зная этого парня, я уверен, что он вернется в кратчайшие сроки. Он отряхнется и снова возьмется за дело. А этот период он использует, чтобы побыть со своей семьей. Как вы знаете, у него молодая семья, и они ожидают пополнение".



"Я расстроен из-за него. Думаю, они поспешили, учитывая положительный результат на выходных. Но я не знаю деталей. Я не знаю, какой была его ситуация, и я не знаю его отношений внутри клуба".



"Думаю, это была возможность для "Челси", чтобы по-настоящему протянуть руку и поддержать его в этот тяжелый период, нежели поступить так, как они поступили".



"Но "Челси" привык поступать таким образом, так что это не сюрприз", — цитирует Джеррарда Sky Sports.