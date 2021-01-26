Гвардиола рассчитывает на Агуэро в концовке сезона

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что нападающий Серхио Агуэро окажет большую помощь команде в концовке сезона.

Из-за проблем со здоровьем Агуэро отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "горожан" в этом сезоне. А прямо сейчас Серхио находится на карантине, заразившись коронавирусом.



Гвардиола ожидает, что эта черная полоса вскоре закончится для его подопечного, и 32-летний аргентинец еще покажет, почему его считают одним из лучших нападающих в мире.



"Первые три или четыре дня он плохо себя чувствовал. Он ощущал усталость, но сегодня он сказал, что ему уже гораздо лучше. Теперь ему нужно сдать тест с отрицательным результатом и вернуться сюда, а дальше мы будем отслеживать его самочувствие день за днем".



"Я не могу сказать, когда он вернется... Но я оптимистичен относительно того, что с февраля-марта и до конца сезона он подарит нам хорошие месяцы".



"Надеюсь, он поможет нам с помощью своего особенного мастерства. Поэтому он и является одним из лучших нападающих всех времен — не только в Англии, но и за всю футбольную историю", — цитирует Гвардиолу The Independent.