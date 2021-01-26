Мустафи покинет "Арсенал" только летом
Отец и агент Шкодрана Мустафи исключил уход защитника из "Арсенала" в январе.
Накануне издание Evening Standard сообщило, что "Арсенал" ведет переговоры с Мустафи о досрочном прекращении контракта, как это ранее произошло с Месутом Озилом и Сократисом Папастатопулосом.
Эта история удивляет Куйтима Мустафи, чей сын сыграл свыше 150 матчей за "канониров" после своего перехода из "Валенсии" в 2016 году. Шкодран покинет "Эмирейтс", но только в конце сезона, когда истечет его контракт.
"Факт в том, что Шкодран покинет клуб не раньше лета".
"Вчера я тоже читал эти истории о том, что Шкодран должен разорвать свой контракт. Поэтому проясню: в данный момент нет никаких переговоров о прекращении контракта", — цитирует Мустафи-старшего Goal.
26.01.2021 15:00
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