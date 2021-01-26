Мустафи покинет "Арсенал" только летом

Отец и агент Шкодрана Мустафи исключил уход защитника из "Арсенала" в январе.

Накануне издание Evening Standard сообщило, что "Арсенал" ведет переговоры с Мустафи о досрочном прекращении контракта, как это ранее произошло с Месутом Озилом и Сократисом Папастатопулосом.



Эта история удивляет Куйтима Мустафи, чей сын сыграл свыше 150 матчей за "канониров" после своего перехода из "Валенсии" в 2016 году. Шкодран покинет "Эмирейтс", но только в конце сезона, когда истечет его контракт.



"Факт в том, что Шкодран покинет клуб не раньше лета".



"Вчера я тоже читал эти истории о том, что Шкодран должен разорвать свой контракт. Поэтому проясню: в данный момент нет никаких переговоров о прекращении контракта", — цитирует Мустафи-старшего Goal.