20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Виллиан Во вторник, 26 января, четырьмя поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 21:00 Онлайн-трансляция

"Кристал Пэлас" переживает не лучший период, выиграв лишь один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге и не забивая уже четыре часа и 15 минут с учетом всех соревнований. Дела "Вест Хэма" идут гораздо лучше — "молотобойцы" имеют возможность впервые с декабря 2018 года оформить четыре победы подряд в Премьер-Лиге. Однако "Вест Хэм" выиграл только одну из семи последних встреч с "Пэлас".

Новичок "Пэлас" Жан-Филипп Матета все еще находится в ожидании разрешения на работу. Джеймс Томкинс вне игры с травмой головы, но Шейху Куяте и Уилфрид Заха свои повреждения залечили.

Единственной подтвержденной потерей "Вест Хэма" является Артур Масуаку.

НЬЮКАСЛ — ЛИДС 21:00 Онлайн-трансляция

"Ньюкасл" совсем плох, набрав только два очка из 18 последних и потерпев четыре поражения подряд в Премьер-Лиге в преддверии этого матча. Серия "Лидса" немногим короче — три проигрыша подряд во всех соревнованиях без забитых голов. "Сороки" одержали восемь побед в 12 последних встречах с "белыми" во всех турнирах при двух поражениях.

Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен окончательно оправился после коронавирусной болезни. Хавьер Манкильо под вопросом. Федерико Фернандес, Киран Кларк и Пол Дамметт травмированы.

"Лидс" приветствует Илана Мелье и Калвина Филлипса, которые возвращаются после болезни и дисквалификации, соответственно. Робин Кох по-прежнему травмирован.

ВЕСТ БРОМВИЧ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:15 Онлайн-трансляция

"Вест Бромвич" выиграл лишь один из девяти последних матчей Премьер-Лиги и все еще ожидает, когда начнет действовать эффект Сэма Эллардайса. В случае победы "Манчестер Сити" впервые в сезоне выйдет на первое место в таблице. В субботу против "Челтенхэма" "горожане" пропустил свой первый гол за восемь с половиной часов игрового времени. "Дрозды" ни разу не выиграли в 18 последних встречах с "Сити" в рамках Премьер-Лиги — две ничьи и 16 поражений.

Из лазарета "Вест Бромвича" возвращаются Мэтт Филлипс и Карлан Грант.

Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне пропустит несколько недель с травой задней поверхности бедра. Серхио Агуэро болеет коронавирусом.

САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 23:15 Онлайн-трансляция

Только три команды набрали в этом сезоне очков дома больше, чем "Саутгемптон" (16), однако "святые" выиграли лишь один из шести последних матчей Премьер-Лиги. "Арсенал" набрал 13 из 15 последних очков и может впервые с 2006 года провести пять поединков чемпионата кряду без пропущенных голов. Это будет вторая встреча соперников за последние четыре дня — в минувшую субботу "Саутгемптон" выбил "канониров" из Кубка Англии (1:0).

"Саутгемптон" будет лишен дисквалифицированного Райана Бертрана и травмированного Кайла Уолкер-Питерса, но Натан Редмонд уже в порядке.

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг все еще отсутствует по причинам личного характера. Пабло Мари и Дани Себальос возвращаются к тренировкам после травм, но играть не готовы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 26.01.2021 15:19 # lexa-arsenal
    пенсы сучки Артеты и Арсенала. Двойные су4ки получается


    Источник: http://fapl.ru/posts/83683/?c=1

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  2. j-silver 26.01.2021 15:17 # j-silver
    фапель тухель

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  3. royal-arsenal 26.01.2021 15:14 # royal-arsenal
    пенсы сучки Артеты и Арсенала. Двойные су4ки получается

    (ответить)

  4. gucman 26.01.2021 15:12 # gucman
    гейгуннеры сучки святых, сегодня их опять по ходу пороть будут)

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  5. reams 26.01.2021 15:04 # reams
    ну по идее Арсенал не должен проиграть как минимум хоть и будет страдать

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  6. selta 26.01.2021 15:02 # selta
    Ктоооооо, кто проживает в хате дяди без ремонта?
    Нор кот- квадратная бошка!
    Желтый додик, гавносос без изьяна -
    Нор кот- квадратная бошка!
    Кто сосет всегда и везде?
    Нор кот- квадратная бошка!
    Кто так же садится на стеклотару как валерка-узбек ?
    Нор кот- квадратная мaнда!

    (ответить)

  7. electric 26.01.2021 14:51 # electric
    Победы хозяев на классе!

    (ответить)

  8. chelsea88 26.01.2021 14:50 # chelsea88
    Удачи святым в борьбе с заднеприводным, никчёмным гейклубом аснл. В рот вые6аные микспёсики должны страдать)

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  9. narcot 26.01.2021 14:41 # narcot
    тухлый играл в финале лч, а клопп - с хуем во рту. почему тухлого уовлят в течение двух лет, а клоппа нет? вы дауны?

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  10. januzaj00 26.01.2021 14:22 # januzaj00
    У Тухеля даже никакой интриги нет, как у других тренеров. Стопроц уволят в течении двух лет

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  11. januzaj00 26.01.2021 14:18 # januzaj00
    Скучно

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  12. kipeloff69 26.01.2021 14:17 # kipeloff69
    всё тухели нюхаете?

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  13. bushwacka 26.01.2021 14:06 # bushwacka
    1/4 финала Кубка Италии

    Интер vs. Милан

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  14. royal-arsenal 26.01.2021 14:02 # royal-arsenal
    изи 3 победы гостей. правда Бьелсе придётся потрудиться

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  15. thegodfather 26.01.2021 14:01 # thegodfather
    ну тут не думая хозяева 1х

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