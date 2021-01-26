20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 26 января, четырьмя поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 21:00 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" переживает не лучший период, выиграв лишь один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге и не забивая уже четыре часа и 15 минут с учетом всех соревнований. Дела "Вест Хэма" идут гораздо лучше — "молотобойцы" имеют возможность впервые с декабря 2018 года оформить четыре победы подряд в Премьер-Лиге. Однако "Вест Хэм" выиграл только одну из семи последних встреч с "Пэлас".



Новичок "Пэлас" Жан-Филипп Матета все еще находится в ожидании разрешения на работу. Джеймс Томкинс вне игры с травмой головы, но Шейху Куяте и Уилфрид Заха свои повреждения залечили.



Единственной подтвержденной потерей "Вест Хэма" является Артур Масуаку.



НЬЮКАСЛ — ЛИДС 21:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" совсем плох, набрав только два очка из 18 последних и потерпев четыре поражения подряд в Премьер-Лиге в преддверии этого матча. Серия "Лидса" немногим короче — три проигрыша подряд во всех соревнованиях без забитых голов. "Сороки" одержали восемь побед в 12 последних встречах с "белыми" во всех турнирах при двух поражениях.



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен окончательно оправился после коронавирусной болезни. Хавьер Манкильо под вопросом. Федерико Фернандес, Киран Кларк и Пол Дамметт травмированы.



"Лидс" приветствует Илана Мелье и Калвина Филлипса, которые возвращаются после болезни и дисквалификации, соответственно. Робин Кох по-прежнему травмирован.



ВЕСТ БРОМВИЧ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:15 Онлайн-трансляция



"Вест Бромвич" выиграл лишь один из девяти последних матчей Премьер-Лиги и все еще ожидает, когда начнет действовать эффект Сэма Эллардайса. В случае победы "Манчестер Сити" впервые в сезоне выйдет на первое место в таблице. В субботу против "Челтенхэма" "горожане" пропустил свой первый гол за восемь с половиной часов игрового времени. "Дрозды" ни разу не выиграли в 18 последних встречах с "Сити" в рамках Премьер-Лиги — две ничьи и 16 поражений.



Из лазарета "Вест Бромвича" возвращаются Мэтт Филлипс и Карлан Грант.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне пропустит несколько недель с травой задней поверхности бедра. Серхио Агуэро болеет коронавирусом.



САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 23:15 Онлайн-трансляция



Только три команды набрали в этом сезоне очков дома больше, чем "Саутгемптон" (16), однако "святые" выиграли лишь один из шести последних матчей Премьер-Лиги. "Арсенал" набрал 13 из 15 последних очков и может впервые с 2006 года провести пять поединков чемпионата кряду без пропущенных голов. Это будет вторая встреча соперников за последние четыре дня — в минувшую субботу "Саутгемптон" выбил "канониров" из Кубка Англии (1:0).



"Саутгемптон" будет лишен дисквалифицированного Райана Бертрана и травмированного Кайла Уолкер-Питерса, но Натан Редмонд уже в порядке.



Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг все еще отсутствует по причинам личного характера. Пабло Мари и Дани Себальос возвращаются к тренировкам после травм, но играть не готовы.