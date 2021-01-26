20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник, 26 января, четырьмя поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 21:00 Онлайн-трансляция
"Кристал Пэлас" переживает не лучший период, выиграв лишь один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге и не забивая уже четыре часа и 15 минут с учетом всех соревнований. Дела "Вест Хэма" идут гораздо лучше — "молотобойцы" имеют возможность впервые с декабря 2018 года оформить четыре победы подряд в Премьер-Лиге. Однако "Вест Хэм" выиграл только одну из семи последних встреч с "Пэлас".
Новичок "Пэлас" Жан-Филипп Матета все еще находится в ожидании разрешения на работу. Джеймс Томкинс вне игры с травмой головы, но Шейху Куяте и Уилфрид Заха свои повреждения залечили.
Единственной подтвержденной потерей "Вест Хэма" является Артур Масуаку.
НЬЮКАСЛ — ЛИДС 21:00 Онлайн-трансляция
"Ньюкасл" совсем плох, набрав только два очка из 18 последних и потерпев четыре поражения подряд в Премьер-Лиге в преддверии этого матча. Серия "Лидса" немногим короче — три проигрыша подряд во всех соревнованиях без забитых голов. "Сороки" одержали восемь побед в 12 последних встречах с "белыми" во всех турнирах при двух поражениях.
Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен окончательно оправился после коронавирусной болезни. Хавьер Манкильо под вопросом. Федерико Фернандес, Киран Кларк и Пол Дамметт травмированы.
"Лидс" приветствует Илана Мелье и Калвина Филлипса, которые возвращаются после болезни и дисквалификации, соответственно. Робин Кох по-прежнему травмирован.
ВЕСТ БРОМВИЧ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:15 Онлайн-трансляция
"Вест Бромвич" выиграл лишь один из девяти последних матчей Премьер-Лиги и все еще ожидает, когда начнет действовать эффект Сэма Эллардайса. В случае победы "Манчестер Сити" впервые в сезоне выйдет на первое место в таблице. В субботу против "Челтенхэма" "горожане" пропустил свой первый гол за восемь с половиной часов игрового времени. "Дрозды" ни разу не выиграли в 18 последних встречах с "Сити" в рамках Премьер-Лиги — две ничьи и 16 поражений.
Из лазарета "Вест Бромвича" возвращаются Мэтт Филлипс и Карлан Грант.
Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне пропустит несколько недель с травой задней поверхности бедра. Серхио Агуэро болеет коронавирусом.
САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 23:15 Онлайн-трансляция
Только три команды набрали в этом сезоне очков дома больше, чем "Саутгемптон" (16), однако "святые" выиграли лишь один из шести последних матчей Премьер-Лиги. "Арсенал" набрал 13 из 15 последних очков и может впервые с 2006 года провести пять поединков чемпионата кряду без пропущенных голов. Это будет вторая встреча соперников за последние четыре дня — в минувшую субботу "Саутгемптон" выбил "канониров" из Кубка Англии (1:0).
"Саутгемптон" будет лишен дисквалифицированного Райана Бертрана и травмированного Кайла Уолкер-Питерса, но Натан Редмонд уже в порядке.
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг все еще отсутствует по причинам личного характера. Пабло Мари и Дани Себальос возвращаются к тренировкам после травм, но играть не готовы.
26.01.2021 14:00
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пенсы сучки Артеты и Арсенала. Двойные су4ки получается
Источник: http://fapl.ru/posts/83683/?c=1
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фапель тухель
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пенсы сучки Артеты и Арсенала. Двойные су4ки получается
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гейгуннеры сучки святых, сегодня их опять по ходу пороть будут)
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ну по идее Арсенал не должен проиграть как минимум хоть и будет страдать
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Ктоооооо, кто проживает в хате дяди без ремонта?
Нор кот- квадратная бошка!
Желтый додик, гавносос без изьяна -
Нор кот- квадратная бошка!
Кто сосет всегда и везде?
Нор кот- квадратная бошка!
Кто так же садится на стеклотару как валерка-узбек ?
Нор кот- квадратная мaнда!
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Победы хозяев на классе!
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Удачи святым в борьбе с заднеприводным, никчёмным гейклубом аснл. В рот вые6аные микспёсики должны страдать)
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тухлый играл в финале лч, а клопп - с хуем во рту. почему тухлого уовлят в течение двух лет, а клоппа нет? вы дауны?
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У Тухеля даже никакой интриги нет, как у других тренеров. Стопроц уволят в течении двух лет
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Скучно
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всё тухели нюхаете?
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1/4 финала Кубка Италии
Интер vs. Милан
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изи 3 победы гостей. правда Бьелсе придётся потрудиться
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ну тут не думая хозяева 1х
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