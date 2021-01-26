Невилл: "Я не переживаю за карьеру Лэмпарда"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что не переживет за дальнейшую тренерскую карьеру Фрэнка Лэмпарда.

Накануне Лэмпард был уволен с поста главного тренера "Челси", однако Невилл убежден, что это не застало Лэмпарда врасплох — "синие" всегда были беспощадны к своим наставникам.



В отличие от себя, завязавшего тренировать после неудачного опыта в "Валенсии", Гари ожидает, что Фрэнк останется в профессии и найдет себе другую работу.



"Тухель столкнется с точно такими же порядками, как и Лэмпард, и через 18 месяцев или два года мы, возможно, будем говорить про него то же самое".



"Это "Челси"... Фрэнк был осведомлен, что "Челси" меняет своих тренеров каждые 12-18 месяцев, как только что-то идет не так. Я особо не переживаю за карьеру Фрэнка".



"Фрэнк имел мало времени, чтобы найти применение новым игрокам. Потраченные ими деньги создали дополнительные ожидания, а мы всегда знаем, чем это оборачивается в случае "Челси".



"Когда приходишь в клуб с одним из крупнейших бюджетов в лиге и тратишь больше всех, на тебя возлагают соответствующие ожидания. "Челси" постоянен в своем отношении к тренерам, и Фрэнк знал это, когда брался за работу".



"Фрэнк не захочет, чтобы люди жалели его. Он понимает, что пришел в клуб, который всегда поступал таким образом со своими тренерами. Результаты и нестабильная форма стоили ему работы".



"Я не верю, что он взялся за работу слишком рано. У него не было выбора. Будь вы Фрэнком Лэмпардом, вы бы ни за что не отказались от этой работы".



"Сегодня он лучше, чем 17 месяцев назад. Надеюсь, он построит блестящую тренерскую карьеру. Я сижу здесь и не чувствую жалости к Фрэнку, я лишь чувствую, что он проделал хорошую работу", — сообщил Невилл в эфире.