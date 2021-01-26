Остин: "Юнайтед" предпочел Ван Дейку Линделефа"

Экс-нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин рассказал, что в свое время "Манчестер Юнайтед" предпочел купить Виктора Линделефа вместо его бывшего одноклубника Виргила Ван Дейка.

Присоединившись к "Ливерпулю" в январе 2018, Ван Дейк заработал репутацию лучшего защитника в мире, однако всего за полгода до этого трансфера о покупке Виргила у "Саутгемптона" задумывался "Юнайтед".



Тогда боссы "красных дьяволов" не поверили в Ван Дейка и потратили 40 миллионов фунтов на приглашение Линделефа из "Бенфики".



"Помню, на исходе своей карьеры в "Саутгемптоне" мы вместе сидели на скамейке во время выезда к "Челси", и я спросил его: "Да ладно, Вирдж, в чем дело? "Манчестер Юнайтед" точно хотел тебя купить, не так ли?"



"Он сказал мне: "Знаешь, Чаз, летом они выбирали между мной и Линделефом, в итоге купив Линделефа". Я такой: "Да ты шутишь!"



"Не знаю, известно ли кому-нибудь об этом. Я не мог в это поверить. Я был ошеломлен. Летом действительно были слухи о его переходе в "Юнайтед", но они предпочли Линделефа", — сообщил Остин talkSPORT.