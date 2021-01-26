Остин: "Юнайтед" предпочел Ван Дейку Линделефа"
Экс-нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин рассказал, что в свое время "Манчестер Юнайтед" предпочел купить Виктора Линделефа вместо его бывшего одноклубника Виргила Ван Дейка.
Присоединившись к "Ливерпулю" в январе 2018, Ван Дейк заработал репутацию лучшего защитника в мире, однако всего за полгода до этого трансфера о покупке Виргила у "Саутгемптона" задумывался "Юнайтед".
Тогда боссы "красных дьяволов" не поверили в Ван Дейка и потратили 40 миллионов фунтов на приглашение Линделефа из "Бенфики".
"Помню, на исходе своей карьеры в "Саутгемптоне" мы вместе сидели на скамейке во время выезда к "Челси", и я спросил его: "Да ладно, Вирдж, в чем дело? "Манчестер Юнайтед" точно хотел тебя купить, не так ли?"
"Он сказал мне: "Знаешь, Чаз, летом они выбирали между мной и Линделефом, в итоге купив Линделефа". Я такой: "Да ты шутишь!"
"Не знаю, известно ли кому-нибудь об этом. Я не мог в это поверить. Я был ошеломлен. Летом действительно были слухи о его переходе в "Юнайтед", но они предпочли Линделефа", — сообщил Остин talkSPORT.
26.01.2021 11:00
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Последние комментарии:
Ахаха, ну, какой же тупорез)
26.01.2021 11:29 #
gerrard08
Лол, Ван Дейк никого кроме лфк не рассматривал
Источник: http://fapl.ru/posts/83680/?c=1
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Лол, Ван Дейк никого кроме лфк не рассматривал)
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Итог на фото - тупа ЛЧ бл..ядь, наивысший трофей по ценности для футболиста и болельщиков
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фейлы Маура
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типа Юнайтед поступил правильно?
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та похуй, шо тот бомж, шо этот.
тут по эскобару.
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