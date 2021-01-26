Остин: "Юнайтед" предпочел Ван Дейку Линделефа"

Виргил Ван Дейк Экс-нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин рассказал, что в свое время "Манчестер Юнайтед" предпочел купить Виктора Линделефа вместо его бывшего одноклубника Виргила Ван Дейка.

Присоединившись к "Ливерпулю" в январе 2018, Ван Дейк заработал репутацию лучшего защитника в мире, однако всего за полгода до этого трансфера о покупке Виргила у "Саутгемптона" задумывался "Юнайтед".

Тогда боссы "красных дьяволов" не поверили в Ван Дейка и потратили 40 миллионов фунтов на приглашение Линделефа из "Бенфики".

"Помню, на исходе своей карьеры в "Саутгемптоне" мы вместе сидели на скамейке во время выезда к "Челси", и я спросил его: "Да ладно, Вирдж, в чем дело? "Манчестер Юнайтед" точно хотел тебя купить, не так ли?"

"Он сказал мне: "Знаешь, Чаз, летом они выбирали между мной и Линделефом, в итоге купив Линделефа". Я такой: "Да ты шутишь!"

"Не знаю, известно ли кому-нибудь об этом. Я не мог в это поверить. Я был ошеломлен. Летом действительно были слухи о его переходе в "Юнайтед", но они предпочли Линделефа", — сообщил Остин talkSPORT.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Остин, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 11:00

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  1. muaxaxaxa 26.01.2021 12:10 # muaxaxaxa
    Ахаха, ну, какой же тупорез)
    26.01.2021 11:29 #
    gerrard08

    Лол, Ван Дейк никого кроме лфк не рассматривал

    Источник: http://fapl.ru/posts/83680/?c=1

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  2. gerrard08 26.01.2021 11:29 # gerrard08
    Лол, Ван Дейк никого кроме лфк не рассматривал)

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  3. bangladesh 26.01.2021 11:20 # bangladesh
    Итог на фото - тупа ЛЧ бл..ядь, наивысший трофей по ценности для футболиста и болельщиков

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  4. stretfordend 26.01.2021 11:09 # stretfordend
    фейлы Маура

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  5. jack-willsher 26.01.2021 11:06 # jack-willsher
    типа Юнайтед поступил правильно?

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  6. thegodfather 26.01.2021 11:02 # thegodfather
    та похуй, шо тот бомж, шо этот.
    тут по эскобару.

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