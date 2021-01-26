"Барселона" все еще должна "Ливерпулю" 25 млн. фунтов за Коутиньо

"Барселона" все еще должна выплатить "Ливерпулю" 25 миллионов фунтов за полузащитника Филиппе Коутиньо.

Напомним, три года назад "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 млн. фунтов. Из этой суммы каталонский клуб заплатил сразу 105 млн. фунтов, а остальное было предусмотрено в виде бонусов.



Нужно отдать должное мерсисайдскому клубу за составление бонусов, потому что каждое прописанное условие, включая победу Филиппе в Лиге Чемпионов, было выполнено, и "Барселона" оказалась должна выплатить всю сумму целиком.



Однако свежий финансовый отчет "Барселоны" говорит о том, что каталонцы пока не выполнили свои обязательства перед "Ливерпулем".



Как сообщает Daily Mail, "Барселона" задолжала аж 112 млн. фунтов 19 различным клубам по трансферным расчетам, и наибольшая доля приходится как раз на "Ливерпуль".



Дело в том, что "Барселона" очень сильно пострадала от пандемии коронавируса и даже была вынуждена попросить банки, кредитующие клуб, об отсрочке платежей.