"Барселона" все еще должна "Ливерпулю" 25 млн. фунтов за Коутиньо
"Барселона" все еще должна выплатить "Ливерпулю" 25 миллионов фунтов за полузащитника Филиппе Коутиньо.
Напомним, три года назад "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 млн. фунтов. Из этой суммы каталонский клуб заплатил сразу 105 млн. фунтов, а остальное было предусмотрено в виде бонусов.
Нужно отдать должное мерсисайдскому клубу за составление бонусов, потому что каждое прописанное условие, включая победу Филиппе в Лиге Чемпионов, было выполнено, и "Барселона" оказалась должна выплатить всю сумму целиком.
Однако свежий финансовый отчет "Барселоны" говорит о том, что каталонцы пока не выполнили свои обязательства перед "Ливерпулем".
Как сообщает Daily Mail, "Барселона" задолжала аж 112 млн. фунтов 19 различным клубам по трансферным расчетам, и наибольшая доля приходится как раз на "Ливерпуль".
Дело в том, что "Барселона" очень сильно пострадала от пандемии коронавируса и даже была вынуждена попросить банки, кредитующие клуб, об отсрочке платежей.
26.01.2021 10:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надо банкротить этих осликов и делать фарм-клуб.
(ответить)
Пусть отдают Месси, а двадцатку потом занесут.
(ответить)
Отправьте к ним коллекторов.
(ответить)
бизнескар
(ответить)
Отдали Коута в аренду в Баварию,а он ЛЧ выиграл!и за это синегранатовые должны заплатить ЛиверпулюXDГении!)
(ответить)
Ливерпуль = Банк. Топово разнесли пукан путалоне
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий