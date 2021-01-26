"Барселона" все еще должна "Ливерпулю" 25 млн. фунтов за Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона" все еще должна выплатить "Ливерпулю" 25 миллионов фунтов за полузащитника Филиппе Коутиньо.

Напомним, три года назад "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 млн. фунтов. Из этой суммы каталонский клуб заплатил сразу 105 млн. фунтов, а остальное было предусмотрено в виде бонусов.

Нужно отдать должное мерсисайдскому клубу за составление бонусов, потому что каждое прописанное условие, включая победу Филиппе в Лиге Чемпионов, было выполнено, и "Барселона" оказалась должна выплатить всю сумму целиком.

Однако свежий финансовый отчет "Барселоны" говорит о том, что каталонцы пока не выполнили свои обязательства перед "Ливерпулем".

Как сообщает Daily Mail, "Барселона" задолжала аж 112 млн. фунтов 19 различным клубам по трансферным расчетам, и наибольшая доля приходится как раз на "Ливерпуль".

Дело в том, что "Барселона" очень сильно пострадала от пандемии коронавируса и даже была вынуждена попросить банки, кредитующие клуб, об отсрочке платежей.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 26.01.2021 10:30 # sausage
    Надо банкротить этих осликов и делать фарм-клуб.

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  2. brown-ale 26.01.2021 10:24 # brown-ale
    Пусть отдают Месси, а двадцатку потом занесут.

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  3. shakur 26.01.2021 10:16 # shakur
    Отправьте к ним коллекторов.

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  4. royal-arsenal 26.01.2021 10:10 # royal-arsenal
    бизнескар

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  5. liverbro 26.01.2021 10:04 # liverbro
    Отдали Коута в аренду в Баварию,а он ЛЧ выиграл!и за это синегранатовые должны заплатить ЛиверпулюXDГении!)

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  6. okko 26.01.2021 10:00 # okko
    Ливерпуль = Банк. Топово разнесли пукан путалоне

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