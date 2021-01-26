Моуриньо: "Мне жаль Лэмпарда"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил сочувствие уволенному из "Челси" Фрэнку Лэмпарду.

В свое время Моуриньо и Лэмпард вместе выиграли три титула Премьер-Лиги с "Челси", однако Жозе не чувствует, что его бывший игрок нуждается в утешении.



По мнению Жозе, Фрэнк всегда осознавал, что увольнение — неотъемлемая часть тренерской профессии.



"Я не думаю, что Фрэнк хочет поговорить со мной или с кем-либо не из своего круга семьи и друзей".



"Но мне всегда грустно, когда коллега лишается работы. Фрэнк — не просто коллега, а важный в моей карьере человек, поэтому мне жаль его".



"Однако такова жестокость футбола, особенно современного футбола. Когда ты становишься главным тренером, ты заранее знаешь, что рано или поздно это случится с тобой", — цитирует Моуриньо Sky Sports.