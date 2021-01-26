"Ливерпуль" вошел в топ-5 самых зарабатывающих клубов Европы

Юрген Клопп Впервые за почти 20 лет "Ливерпуль" вошел в топ-5 самых зарабатывающих футбольных клубов Европы.

Ежегодное исследование Deloitte Football Money League отражает состояние финансов 20 самых зарабатывающих клубов Европы, и по итогам сезона 2019/20 лидер рейтинга не изменился — доход первой "Барселоны" составил 627.1 млн. фунтов (741.1 млн. фунтов годом ранее).

"Барселона" незначительно опередила "Реал" (627 млн. фунтов), а вот на третье место вырвалась "Бавария", которая в первой десятке наиболее стойко переживает пандемию коронавируса — доходы чемпионов Бундеслиги снизились всего на 25.7 млн. фунтов за год.

Именно "Барселона" потеснила из первой тройки "Манчестер Юнайтед", чей доход рухнул с 627.1 до 509 млн. фунтов. А на пятом месте как раз находится "Ливерпуль", опередивший сразу ПСЖ и "Манчестер Сити".

В топ-20 также оказались представляющие Премьер-Лигу "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон".

В этом году в топ-20 двое новичков — "Зенит" и "Айнтрахт", заменившие здесь "Рому" и "Вест Хэм".

Deloitte подчеркивает, что суммарно доходы 20 ведущих клубов снизились на 12 процентов — или на 976 млн. фунтов — относительно сезона 2018/19.

Самые зарабатывающие клубы Европы в сезоне 2019/20


Метки Deloitte, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, рейтинга, финансы

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. dkas6242 26.01.2021 09:09 # dkas6242
    По затратам сразу написали бы, песня другая была бы

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  2. vyrentz 26.01.2021 09:04 # vyrentz
    Очень похоже на ситуацию с уходом из БД

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  3. scauzer11 26.01.2021 08:29 # scauzer11
    толку от этого только хозяевам хорошо, не могут даже в трудную минуту Клоппа поддержать покупкой ЦЗ, хотя если так и случится то наврядтли потом Клопп к ним так же будет хорошо относиться и скорей всего свалит в ближайшем будущем!

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  4. megamind13 26.01.2021 08:10 # megamind13
    А толку что зарабатывает? Всё равно цз купить не могут. Выиграли ЛЧ, потом АПЛ. Призовые и за трансляции дали. По зп потолок 200к у ведущих игроков. Доящих клуб на бабки как Озил, Погба и де Хеа игроков нет. Где тогда все бабки, Лебовски?

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