"Ливерпуль" вошел в топ-5 самых зарабатывающих клубов Европы
Впервые за почти 20 лет "Ливерпуль" вошел в топ-5 самых зарабатывающих футбольных клубов Европы.
Ежегодное исследование Deloitte Football Money League отражает состояние финансов 20 самых зарабатывающих клубов Европы, и по итогам сезона 2019/20 лидер рейтинга не изменился — доход первой "Барселоны" составил 627.1 млн. фунтов (741.1 млн. фунтов годом ранее).
"Барселона" незначительно опередила "Реал" (627 млн. фунтов), а вот на третье место вырвалась "Бавария", которая в первой десятке наиболее стойко переживает пандемию коронавируса — доходы чемпионов Бундеслиги снизились всего на 25.7 млн. фунтов за год.
Именно "Барселона" потеснила из первой тройки "Манчестер Юнайтед", чей доход рухнул с 627.1 до 509 млн. фунтов. А на пятом месте как раз находится "Ливерпуль", опередивший сразу ПСЖ и "Манчестер Сити".
В топ-20 также оказались представляющие Премьер-Лигу "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон".
В этом году в топ-20 двое новичков — "Зенит" и "Айнтрахт", заменившие здесь "Рому" и "Вест Хэм".
Deloitte подчеркивает, что суммарно доходы 20 ведущих клубов снизились на 12 процентов — или на 976 млн. фунтов — относительно сезона 2018/19.
26.01.2021 08:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По затратам сразу написали бы, песня другая была бы
(ответить)
Очень похоже на ситуацию с уходом из БД
(ответить)
толку от этого только хозяевам хорошо, не могут даже в трудную минуту Клоппа поддержать покупкой ЦЗ, хотя если так и случится то наврядтли потом Клопп к ним так же будет хорошо относиться и скорей всего свалит в ближайшем будущем!
(ответить)
А толку что зарабатывает? Всё равно цз купить не могут. Выиграли ЛЧ, потом АПЛ. Призовые и за трансляции дали. По зп потолок 200к у ведущих игроков. Доящих клуб на бабки как Озил, Погба и де Хеа игроков нет. Где тогда все бабки, Лебовски?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий