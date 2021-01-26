"Ливерпуль" вошел в топ-5 самых зарабатывающих клубов Европы

Впервые за почти 20 лет "Ливерпуль" вошел в топ-5 самых зарабатывающих футбольных клубов Европы.

Ежегодное исследование Deloitte Football Money League отражает состояние финансов 20 самых зарабатывающих клубов Европы, и по итогам сезона 2019/20 лидер рейтинга не изменился — доход первой "Барселоны" составил 627.1 млн. фунтов (741.1 млн. фунтов годом ранее).



"Барселона" незначительно опередила "Реал" (627 млн. фунтов), а вот на третье место вырвалась "Бавария", которая в первой десятке наиболее стойко переживает пандемию коронавируса — доходы чемпионов Бундеслиги снизились всего на 25.7 млн. фунтов за год.



Именно "Барселона" потеснила из первой тройки "Манчестер Юнайтед", чей доход рухнул с 627.1 до 509 млн. фунтов. А на пятом месте как раз находится "Ливерпуль", опередивший сразу ПСЖ и "Манчестер Сити".



В топ-20 также оказались представляющие Премьер-Лигу "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон".



В этом году в топ-20 двое новичков — "Зенит" и "Айнтрахт", заменившие здесь "Рому" и "Вест Хэм".



Deloitte подчеркивает, что суммарно доходы 20 ведущих клубов снизились на 12 процентов — или на 976 млн. фунтов — относительно сезона 2018/19.



