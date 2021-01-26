"Вест Хэм" обратился насчет Лингарда

Джесси Лингард "Вест Хэм" официально обратился к "Манчестер Юнайтед" насчет аренды полузащитника Джесси Лингарда до конца сезона.

Лишь накануне издание Evening Standard назвало "Вест Хэм" фаворитом в борьбе за Лингарда, который в этом сезоне не сыграл ни одного матча за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.

А сейчас Sky Sports сообщает, что "молотобойцы" обозначили свой интерес, инициировав переговоры с клубом 28-летнего англичанина.

Ранее в этом сезоне "красные дьяволы" воспользовались своей опцией и продлили контракт с Лингардом до июня 2022. Если Джесси уйдет в аренду и там хорошо себя проявит, это позволит "Юнайтед" выгоднее продать своего воспитанника грядущим летом.


Метки Вест Хэм, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 06:00

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