"Вест Хэм" обратился насчет Лингарда

"Вест Хэм" официально обратился к "Манчестер Юнайтед" насчет аренды полузащитника Джесси Лингарда до конца сезона.

Лишь накануне издание Evening Standard назвало "Вест Хэм" фаворитом в борьбе за Лингарда, который в этом сезоне не сыграл ни одного матча за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



А сейчас Sky Sports сообщает, что "молотобойцы" обозначили свой интерес, инициировав переговоры с клубом 28-летнего англичанина.



Ранее в этом сезоне "красные дьяволы" воспользовались своей опцией и продлили контракт с Лингардом до июня 2022. Если Джесси уйдет в аренду и там хорошо себя проявит, это позволит "Юнайтед" выгоднее продать своего воспитанника грядущим летом.