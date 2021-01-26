"Тотенхэм" вырвал победу у последней команды Чемпионшипа

"Тоттенхэм" одержал непростую победу над последней командой Чемпионшипа "Уикомбом" в 4-м раунде Кубка Англии — 1:4.

В начале матча шла достаточно открытая игра, а на 25-й минуте "Уикомб" взял и открыл счет. Это Фред Оньединма расстрелял ворота из центра штрафной после того, как Давинсон Санчес неудачно прервал прострел — 1:0.



"Шпоры" помчались отыгрываться, и вскоре Мусса Сиссоко отметился попаданием в штангу.



И все-таки натиск гостей принес свои плоды. Перед самым перерывом Гарет Бэйл в прыжке переправил мяч в ворота после заброса верхом в штрафную от Лукаса Моуры — 1:1.



Во втором тайме "Тоттенхэм" принялся искать второй гол, однако "Уикомб" держался, порой не пропуская каким-то чудом.



Экстра-таймы были близки, но Харри Уинкс их отметил, за четыре минуты до окончания основного времени поразив ворота дальним ударом — 1:2.



Следом Танги Ндомбеле и Пьер-Эмиль Хейбьерг лишь избавил лондонцев от нервной концовки — 1:4.



"Тоттенхэм" одержал весьма непростую победу, ради которой пришлось потрудиться, но все-таки справился и теперь в 5-м раунде Кубка Англии совершит выезд к "Эвертону".



"Уикомб" — "Тоттенхэм" — 1:4 (1:1)



Голы: Оньединма 25 — Бэйл 45, Уинкс 86, Ндомбеле 87, Хейбьерг 90.



"Тоттенхэм": Харт, Танганга (Хейьберг 45), Санчес, Алдервейрелд, Дэвис (Родон 90), Уинкс, Сиссоко, Бэйл, Ламела (Ндомбеле 68), Моура (Сон 68), Винисиус (Кейн 58).