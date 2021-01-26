Лэмпард расстроен своим увольнением из "Челси"
Фрэнк Лэмпард произнес свои первые слова после увольнения с поста главного тренера "Челси".
В понедельник, на следующий день после победы 3:1 над "Лутоном" в Кубке Англии, "Челси" объявил о расставании с Лэмпардом.
Фрэнк расстроен, что руководство не дал ему возможности наладить ситуацию с результатами в Премьер-Лиге, но признается, что покидает клуб с чувством гордости.
"Для меня было огромной честью тренировать "Челси" — клуб, который был большой частью моей жизни так долго".
"Во-первых, я бы хотел поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую я получал на протяжении 18 последних месяцев. Надеюсь, они знают, что это значит для меня".
"Когда я брался за эту роль, я понимал, каких вызовы ждут мня впереди в столь сложное для клуба время".
"Я горжусь нашими достижениям, и я горжусь игроками академии, которые утвердились в первой команде и играли так хорошо. Они — это будущее клуба".
"Я расстроен, что в этом сезоне не получил времени, чтобы продвинуться вперед и вывести клуб на более высокий уровень".
"Я хочу поблагодарить мистера Абрамовича, руководство, игроков, свой тренерский штаб и каждого в клубе за их упорную работу и самоотверженность, особенно в эти непредсказуемые и сложные времена".
"Я желаю команде и клубу всех успехов в будущем", — говорится в заявлении Лэмпарда, распространенном Ассоциацией тренеров.
26.01.2021 00:05
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Последние комментарии:
Всё равно что любимая девушка бросила, которой ты отдал лучшие годы. Грустно.
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Великий , ты навсегда а наших сердцах !!!
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Ну а хуле еще хотел. Не прокатило, бывает. Теперь вобще пропадёт с радара.
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Ты легенда, Фрэнк! Ещё увидимся! Удачи!
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Факин щит (((((((((((((((
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