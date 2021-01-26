Лэмпард расстроен своим увольнением из "Челси"

Фрэнк Лэмпард произнес свои первые слова после увольнения с поста главного тренера "Челси".

В понедельник, на следующий день после победы 3:1 над "Лутоном" в Кубке Англии, "Челси" объявил о расставании с Лэмпардом.



Фрэнк расстроен, что руководство не дал ему возможности наладить ситуацию с результатами в Премьер-Лиге, но признается, что покидает клуб с чувством гордости.



"Для меня было огромной честью тренировать "Челси" — клуб, который был большой частью моей жизни так долго".



"Во-первых, я бы хотел поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую я получал на протяжении 18 последних месяцев. Надеюсь, они знают, что это значит для меня".



"Когда я брался за эту роль, я понимал, каких вызовы ждут мня впереди в столь сложное для клуба время".



"Я горжусь нашими достижениям, и я горжусь игроками академии, которые утвердились в первой команде и играли так хорошо. Они — это будущее клуба".



"Я расстроен, что в этом сезоне не получил времени, чтобы продвинуться вперед и вывести клуб на более высокий уровень".



"Я хочу поблагодарить мистера Абрамовича, руководство, игроков, свой тренерский штаб и каждого в клубе за их упорную работу и самоотверженность, особенно в эти непредсказуемые и сложные времена".



"Я желаю команде и клубу всех успехов в будущем", — говорится в заявлении Лэмпарда, распространенном Ассоциацией тренеров.