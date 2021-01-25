"Арсенал" договаривается о расставании с Мустафи
Защитник Шкодран Мустафи может стать очередным игроком, которого "Арсенал" сбросит со своей зарплатной ведомости в этом месяце.
Напомним, ранее в январе "Арсенал" договорился о расторжении контрактов с Сократисом Папастатопулосом и Месутом Озилом, а Сеада Колашинаца отправил в аренду в "Шальке-04".
По информации Football.London, на этом процесс избавления от балласта не закончился. Сейчас лондонский клуб ведет переговоры с Мустафи, чей контракт рассчитан до 30 июня.
Шкодран не играет за "канониров" с Boxing Day и, как предполагает источник, открыт к отъезду с "Эмирейтс" в январе. Представители 28-летнего немца уже активно подыскивают новое пристанище своему клиенту.
Добавим, что в августе 2016 "Арсенал" потратил 35 миллионов фунтов на приглашение Мустафи из "Валенсии".
25.01.2021 23:00
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