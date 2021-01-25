Сократис перешел в "Олимпиакос"

Бывший защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос обрел новый клуб, заключив контракт до 2023 года с "Олимпиакосом".

Как и Месут Озил, Сократис не попал в заявку "Арсенала" на этот сезон и, не желая провести еще полгода вне футбола, договорился с "канонирами" о досрочном прекращении своего контракта.



32-летнего грека, получавшего на "Эмирейтс" около 90 тысяч фунтов в неделю, сватали в "Лацио", "Дженоа", "Наполи", "Реал Бетис", "Севилью" и даже "Ливерпуль".



Однако Сократис, выступавший за "Арсенал" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в июне 2018, решил вернуться на родину и теперь будет выступать за "Олимпиакос", который уверенно движется к своему очередному чемпионскому титулу, а в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с ПСВ.