Сократис перешел в "Олимпиакос"
Бывший защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос обрел новый клуб, заключив контракт до 2023 года с "Олимпиакосом".
Как и Месут Озил, Сократис не попал в заявку "Арсенала" на этот сезон и, не желая провести еще полгода вне футбола, договорился с "канонирами" о досрочном прекращении своего контракта.
32-летнего грека, получавшего на "Эмирейтс" около 90 тысяч фунтов в неделю, сватали в "Лацио", "Дженоа", "Наполи", "Реал Бетис", "Севилью" и даже "Ливерпуль".
Однако Сократис, выступавший за "Арсенал" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в июне 2018, решил вернуться на родину и теперь будет выступать за "Олимпиакос", который уверенно движется к своему очередному чемпионскому титулу, а в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с ПСВ.
25.01.2021 22:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Но.. ведь..сук.
(ответить)
Поздравляем с повышением
(ответить)
и с какого перепугу ему идти в лузерпуль, в разваливающийся цирк шапито...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий