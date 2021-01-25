Гиггз: "Фернадешу нужен трофей, чтобы сравниться с Кантона"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что полузащитнику "красных дьяволов" Бруну Фернандешу нужен трофей, чтобы встать в один ряд с Эриком Кантона.

Фернандеш оказал огромное влияние на "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" год назад. При помощи Бруну "красные дьяволы" сражаются за титул Премьер-Лиги, а в минувший уикенд выбили "Ливерпуль" из Кубка Англии.



Гиггз признает, что Фернандеш во многом похож на Кантона, однако Эрик выигрывал с "Юнайтед" трофеи, чего у Бруну пока нет.



"Эрик сделал разницу, когда мы выиграли Кубок Англии в сезоне 95/96. Он очень часто решал судьбу больших матчей".



"Нет никаких сомнений, что Фернандеш оказал огромное влияние на "Юнайтед". Его сравнивают с Эриком по степени влияния на команду — не только своим мастерством, но и просто своим присутствием. Кажется, что каждый рядом с ним играет лучше".



"Ты можешь видеть, что он победитель. Когда что-то идет не так, он делает выговор другим игрокам, набрасывается на рефери, постоянно выражает недовольство и хочет побеждать".



"Он стал настоящим откровением после своего перехода в "Юнайтед". Как и все игроки топ-уровня, он хочет проявлять себя в больших матчах и выигрывать трофеи".



"Конечно, они похожи с Эриком. Оба пенальтисты, забивают голы и ассистируют другиим, занимают одинаковую позицию".



"Он придал импульс клубу и изменил результаты. Но Эрик выиграл три или четыре титула и Кубок Англии — такова его планка".



"Бруну непросто, потому что у него большое мастерство и не так много доступных трофеев. Но как только он выиграет что-нибудь, мы сможем говорить о не в том же ключе, как о Кантона", — цитирует Гиггза Goal.