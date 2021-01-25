Гвардиола хочет сводить Лэмпарда на ужин
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вызвался угостить ужином своего коллегу Фрэнка Лэмпарда, уволенного из "Челси".
Ранее днем "Челси" объявил о расставании с Лэмпардом, и это не стало сюрпризом для Гвардиолы, который понимает, что в их работе все определяют результаты.
Одновременно Хосеп симпатизирует Фрэнку и надеется, что их отношения не прервутся.
"Ты должен побеждать, и это касается всех тренеров. Забудьте о проектах и идеях. Ты должен побеждать, иначе тебя уволят. Я уважаю "Челси", но, надеюсь, скоро я снова увижусь с Фрэнком и свожу его в ресторан, когда карантин закончится".
"Все тренеры нуждаются в том, чтобы с ними были терпеливы. Я не сужу о решении "Челси". Я уважаю их решение, как и положено. Мы, тренеры, просто стараемся побеждать как можно больше. Каждому тренеру нужно время, чтобы сделать то, во что ты веришь".
"Сложно рассуждать о проектах — поскольку твои соперники хороши, через один месяц все созданное тобой может быть разрушено. Когда это происходит, всегда есть риск увольнения", — цитирует Гвардиолу ESPN.
25.01.2021 20:00
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Последние комментарии:
Тут главное помнить, что мы в ответе за тех кого приручаем, тем более за Лэмпеса, которому хозяева неоднократно разбивали сердце.
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Кто о чём, а гейгуннеры о е6ле с мужиками))
Леол, микспёсик уже не палится.
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кто лэмпса ужинает, тот его и танцует))
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Френки гей это ясно, Пеп ты что тоже?))
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В фифе на легендах всяких так же
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Любовница Фигу уже даже не палится...Это Фрэнк тебя пригласит на ужин,если захочет, шарлатанище!
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