Гвардиола хочет сводить Лэмпарда на ужин

Хосеп Гвардиола и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вызвался угостить ужином своего коллегу Фрэнка Лэмпарда, уволенного из "Челси".

Ранее днем "Челси" объявил о расставании с Лэмпардом, и это не стало сюрпризом для Гвардиолы, который понимает, что в их работе все определяют результаты.

Одновременно Хосеп симпатизирует Фрэнку и надеется, что их отношения не прервутся.

"Ты должен побеждать, и это касается всех тренеров. Забудьте о проектах и идеях. Ты должен побеждать, иначе тебя уволят. Я уважаю "Челси", но, надеюсь, скоро я снова увижусь с Фрэнком и свожу его в ресторан, когда карантин закончится".

"Все тренеры нуждаются в том, чтобы с ними были терпеливы. Я не сужу о решении "Челси". Я уважаю их решение, как и положено. Мы, тренеры, просто стараемся побеждать как можно больше. Каждому тренеру нужно время, чтобы сделать то, во что ты веришь".

"Сложно рассуждать о проектах — поскольку твои соперники хороши, через один месяц все созданное тобой может быть разрушено. Когда это происходит, всегда есть риск увольнения", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Лэмпард, Манчестер Сити, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 25.01.2021 20:35 # gerrard08
    Тут главное помнить, что мы в ответе за тех кого приручаем, тем более за Лэмпеса, которому хозяева неоднократно разбивали сердце.

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  2. chelsea88 25.01.2021 20:35 # chelsea88
    Кто о чём, а гейгуннеры о е6ле с мужиками))
    Леол, микспёсик уже не палится.

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  3. mixmaster 25.01.2021 20:29 # mixmaster
    кто лэмпса ужинает, тот его и танцует))

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  4. gunars 25.01.2021 20:24 # gunars
    Френки гей это ясно, Пеп ты что тоже?))

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  5. ganinilyha 25.01.2021 20:14 # ganinilyha
    В фифе на легендах всяких так же

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  6. jirrort 25.01.2021 20:14 # jirrort
    Любовница Фигу уже даже не палится...Это Фрэнк тебя пригласит на ужин,если захочет, шарлатанище!

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