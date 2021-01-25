Гвардиола: "Эллардайс — гений"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего коллегу Сэма Эллардайса из "Вест Бромвича" "гением".
Выиграв все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, сейчас Гвардиола готовится к выезду на "Хоторнс", чтобы взламывать оборону "дроздов".
Эллардайс взялся спасать очередную команду, и Гвардиола отдает должное навыку своего коллеги раз за разом выполнять поставленную задачу, вопреки всем прогнозам.
"Непросто принять команду по ходу сезона, но против "Вулверхэмптона", "Ливерпуля" и других клубов он добился хороших результатов".
"Сэм Эллардайс — гений, он берет команды, которые каждый считает безнадежным, и добивается результатов. Если это происходит раз или два, то это везение, но я сбился со счету, сколько раз это проделывал он", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
25.01.2021 19:00
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