Гвардиола: "Эллардайс — гений"

Сэм Эллардайс Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего коллегу Сэма Эллардайса из "Вест Бромвича" "гением".

Выиграв все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, сейчас Гвардиола готовится к выезду на "Хоторнс", чтобы взламывать оборону "дроздов".

Эллардайс взялся спасать очередную команду, и Гвардиола отдает должное навыку своего коллеги раз за разом выполнять поставленную задачу, вопреки всем прогнозам.

"Непросто принять команду по ходу сезона, но против "Вулверхэмптона", "Ливерпуля" и других клубов он добился хороших результатов".

"Сэм Эллардайс — гений, он берет команды, которые каждый считает безнадежным, и добивается результатов. Если это происходит раз или два, то это везение, но я сбился со счету, сколько раз это проделывал он", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Вест Бромвич, Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2021 19:00

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  1. chelsea88 25.01.2021 19:25 # chelsea88
    Эллардайс старый шарлатан.

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  2. asnural 25.01.2021 19:23 # asnural
    Йохим Лёв будет теперь нюхать язык Пепа...

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  3. jirrort 25.01.2021 19:14 # jirrort
    Ольга Бузова - гений.

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  4. geniusss 25.01.2021 19:09 # geniusss
    Гений только Моргенштерн.

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  5. asnural 25.01.2021 19:05 # asnural
    Лизнул...расслабил очко

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