Фернандеш: "На месте Ван де Бека я бы тоже не был счастлив"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признал, что его партнер Донни Ван де Бек не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд".

После своего перехода в "Юнайтед" из "Аякса" Ван Де Бек забил один гол в 22 матчах, в большинстве из которых он появлялся только на замену.



В воскресном матче Кубка Англии против "Ливерпуля" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер дал передышку Фернандешу, снарядив на позицию Бруну как раз Ван де Бека. Донни произвел хорошее впечатление своей игрой на португальца, хотя тот и признает, что голлландец недоволен своей ситуацией.



"Донни провел отличный матч, действуя на моей позиции. Он очень хорошо двигался, он очень хорошо сыграл. Это важно для нас".



"На месте Донни я бы тоже не был счастлив, однако важнее всего то, что сегодня он вышел и помог команде", — цитирует Фернандеша Goal.