"Вест Хэм" лидирует в борьбе за Лингарда

"Вест Хэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Лингард не принимал участия в победном для "красных дьяволов" матче 4-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" накануне (3:2) и, как ожидается, будет доступен для аренды на вторую половину сезона.



Заполучить Джесси хотят две худших на данный момент команды Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвич", а также ряд зарубежных клубов, однако Evening Standard называет "Вест Хэм" фаворитом в борьбе за 28-летнего англичанина.



"Вест Хэм" привлекателен для Лингарда не только тем, что решает более серьезные турнирные задачи, нежели продление прописки в Премьер-Лиге, а также персоной своего главного тренера Дэвида Мойеса, с которым Джесси довелось немного поработать в "Юнайтед" в сезоне 2013/14.



Но прежде чем "Вест Хэм" сможет взять во временное пользование еще одного игрока, лондонцам придется выкупить Саида Бенрахму у "Брентфорда" или Крейга Доусона у "Уотфорда". Каждому клубу правилами разрешено арендовать не более двух игроков внутри страны одновременно.