"Сан-Франциско Форти Найнерс" увеличил долю в "Лидсе"

Клуб по американскому футболу "Сан-Франциско Форти Найнерс" приобрел дополнительные 22 процента акций "Лидса".

Сотрудничество "Форти Найнерс" и "Лидса" началось в 2018, когда франшиза НФЛ через свою дочернюю инвестиционную фирму 49ers Enterprises приобрела 15 процентов акций "белых" у Андреа Радриццани, годом ранее ставшего владельцем клуба с "Элланд Роуд".



С тех пор "Лидс" выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-Лигу, откуда вылетать, судя по всему, не собирается. Это дало повод "Форти Найнерс" укрепить партнерские отношения и увеличить свою долю в английском клубе до 37 процентов, сообщает ESPN.



При этом Радриццани остается президентом и крупнейшим акционером "Лидса", который сейчас занимает 12-е место в Премьер-Лиге и во вторник играет против "Лидса".



В официальном заявлении Радриццани приветствует дополнительные инвестиции, обещая направить их на развитие "Элланд Роуд" и тренировочной базы. Также "Лидс" обещает развивать свой коммерческий потенциал и стремиться в еврокубки.