"Челси" подтвердил увольнение Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард "Челси" официально подтвердил расставание со своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

Выдав серию из 17 матчей без поражений с учетом всех соревнований ранее в этом сезоне, затем Лэмпард упустил контроль над игрой и результатами.

После пяти поражений в восьми последних матчах Премьер-Лиги "Челси" принял решение уволить Лэмпарда, и поступившая ранее днем информация сейчас была подтверждена официально.

"Это было очень сложное решение для клуба, потому что у меня превосходные личные отношения с Фрэнком, и я безмерно уважаю его".

"Он очень порядочный человек и обладает высочайшей рабочей этикой. Тем не менее, мы считаем, что в сложившейся ситуации лучше всего будет сменить главного тренера".

"От лица каждого в клубе, руководства и себя лично я бы хотел поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всех успехов в будущем. Он является важной иконой в этом великом клубе, и его статус здесь не пострадает. Его всегда ждет теплый прием на "Стэмфорд Бридж", — сообщил владелец "Челси" Роман Абрамович.

Добавим, "синие" пока ничего не сообщают, кто будет назначен на место 42-летнего англичанина, однако пресса уверена, что выбор уже сделан — выбор в пользу Томаса Тухеля.


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2021 15:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. narcot 25.01.2021 16:22 # narcot
    В Москве на несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 23 января задержали экс-футболиста «Ливерпуля» и сборной Дании Даниэля Аггера, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на пресс-службу Головинского суда. На бывшего спортсмена составили протокол об административном нарушении.

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  2. kipeloff69 25.01.2021 16:20 # kipeloff69
    Экс-футболист «Ливерпуля» и капитан сборной Дании Даниэль Аггер задержан во время протестов в Москве. Он провел двое суток в ОВД, а сегодня предстанет перед Головинским судом. Его обвиняют в нарушении порядка проведения митинга, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу.

    ахазахахахазахахахха зеропуки подгорели

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  3. gucman 25.01.2021 16:19 # gucman
    Даже тут, казалось бы, фанаты фк лузерхyй заняты привычным делом - сосут у великого Челси!

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  4. thegodfather 25.01.2021 16:16 # thegodfather
    тиаго силва, пулишич, вернер и хаверц точно рады этой новости ( точнее тому, что придет тухель).


    единственная надежда : маунта не тронут. Жорж -, Гилмор однозначно +.
    Если он будет давать время и шансы жоржу и гнобить гилмора (а это реальный топ), то пошел тот тухель вместе за лэмпардом на мороз.

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  5. unclearness 25.01.2021 16:14 # unclearness
    Оо ветка масового переобувания пенсов

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  6. gucman 25.01.2021 16:13 # gucman
    жара(

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  7. shakur 25.01.2021 16:13 # shakur
    "Он является важной иконой в этом великом клубе, и его статус здесь не пострадает."

    О каком клубе говорит Абрамович?

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  8. reams 25.01.2021 16:12 # reams
    и какие цели ставят перед тухлым на этот сезон? в четверку точно не попадут, кубки не зацепят

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  9. lfc-krr 25.01.2021 16:10 # lfc-krr
    Сити приютит!

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  10. anabanana94 25.01.2021 16:07 # anabanana94
    Дворнягой рождённый обречён бродить, Тухель хоть и по лучше, ну это так.. на время)

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  11. weorlfc 25.01.2021 16:06 # weorlfc
    Ожидаемо.

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  12. thegodfather 25.01.2021 16:04 # thegodfather
    немецкий коуч в челси...это впервое?







    ЗЫ Лэмпс кстати оказался типикал британским коучем, то бишь епаным середняком, удел которого тренить кристал пэлэсы, ньюкаслы и тому подобное. Англ коучи - и топ лвл это походу вещи не совместимые.
    НА ум приходит Фабио только какой...и то с авансом

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  13. admet 25.01.2021 15:55 # admet
    Наконец то, теперь безсписю из фапла выпилите, и все будет гуд))

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  14. merphi 25.01.2021 15:54 # merphi
    Лехенду выперли как так?))))

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  15. thegodfather 25.01.2021 15:52 # thegodfather
    кстати символично, что как раз маунт в последнем матче лэмпса был кэпом...символично

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  16. bezviz 25.01.2021 15:50 # bezviz
    а чо там по митингам?)) вообще тихо все, вчера и сегодня) что, свергли путлера?)

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  17. thegodfather 25.01.2021 15:46 # thegodfather
    это мой любимый игрок кстати )))))0

    но чет знаете как-то похуй, что его уволили...не знаю как объяснить. Раньше был сентиментальный, но щяс вот рил как-то чет пох. Когда Моура увольняли - чуть ли не до слез. Щас какое-то безразличие и будто чувство того, что это нужно было сделать и это шаг вперед.



    Пиздец...я ведь полтора года назад тупо орал, что хочу видеть этот союз долгосрочным, все такое....


    щас главное чтобы маунта не сгноили в угоду хаверцу...маунт это и есть челси сука, лучший наш игрок. Не дай Бог пидор тухель сгноит молодого, я сука ему пасть раздеру))))))))))

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  18. bushwacka 25.01.2021 15:45 # bushwacka
    Нормас так алени по бывшей в тоску окунаются и сопли пускают... )))) "Прощай...мы тебя любим...легенда..."

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  19. bezviz 25.01.2021 15:45 # bezviz
    рыл как крыса подлая сидит втихаря молчит. читает все, высунуть свое крысиное е6ало и чето вякнуть боится

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  20. geniusss 25.01.2021 15:43 # geniusss
    не верится, просто плакать хочется

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