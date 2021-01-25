"Челси" подтвердил увольнение Лэмпарда
"Челси" официально подтвердил расставание со своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом.
Выдав серию из 17 матчей без поражений с учетом всех соревнований ранее в этом сезоне, затем Лэмпард упустил контроль над игрой и результатами.
После пяти поражений в восьми последних матчах Премьер-Лиги "Челси" принял решение уволить Лэмпарда, и поступившая ранее днем информация сейчас была подтверждена официально.
"Это было очень сложное решение для клуба, потому что у меня превосходные личные отношения с Фрэнком, и я безмерно уважаю его".
"Он очень порядочный человек и обладает высочайшей рабочей этикой. Тем не менее, мы считаем, что в сложившейся ситуации лучше всего будет сменить главного тренера".
"От лица каждого в клубе, руководства и себя лично я бы хотел поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всех успехов в будущем. Он является важной иконой в этом великом клубе, и его статус здесь не пострадает. Его всегда ждет теплый прием на "Стэмфорд Бридж", — сообщил владелец "Челси" Роман Абрамович.
Добавим, "синие" пока ничего не сообщают, кто будет назначен на место 42-летнего англичанина, однако пресса уверена, что выбор уже сделан — выбор в пользу Томаса Тухеля.
25.01.2021 15:00
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ахазахахахазахахахха зеропуки подгорели
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Даже тут, казалось бы, фанаты фк лузерхyй заняты привычным делом - сосут у великого Челси!
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тиаго силва, пулишич, вернер и хаверц точно рады этой новости ( точнее тому, что придет тухель).
единственная надежда : маунта не тронут. Жорж -, Гилмор однозначно +.
Если он будет давать время и шансы жоржу и гнобить гилмора (а это реальный топ), то пошел тот тухель вместе за лэмпардом на мороз.
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Оо ветка масового переобувания пенсов
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жара(
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"Он является важной иконой в этом великом клубе, и его статус здесь не пострадает."
О каком клубе говорит Абрамович?
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и какие цели ставят перед тухлым на этот сезон? в четверку точно не попадут, кубки не зацепят
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Сити приютит!
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Дворнягой рождённый обречён бродить, Тухель хоть и по лучше, ну это так.. на время)
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Ожидаемо.
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немецкий коуч в челси...это впервое?
ЗЫ Лэмпс кстати оказался типикал британским коучем, то бишь епаным середняком, удел которого тренить кристал пэлэсы, ньюкаслы и тому подобное. Англ коучи - и топ лвл это походу вещи не совместимые.
НА ум приходит Фабио только какой...и то с авансом
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Наконец то, теперь безсписю из фапла выпилите, и все будет гуд))
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Лехенду выперли как так?))))
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кстати символично, что как раз маунт в последнем матче лэмпса был кэпом...символично
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а чо там по митингам?)) вообще тихо все, вчера и сегодня) что, свергли путлера?)
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это мой любимый игрок кстати )))))0
но чет знаете как-то похуй, что его уволили...не знаю как объяснить. Раньше был сентиментальный, но щяс вот рил как-то чет пох. Когда Моура увольняли - чуть ли не до слез. Щас какое-то безразличие и будто чувство того, что это нужно было сделать и это шаг вперед.
Пиздец...я ведь полтора года назад тупо орал, что хочу видеть этот союз долгосрочным, все такое....
щас главное чтобы маунта не сгноили в угоду хаверцу...маунт это и есть челси сука, лучший наш игрок. Не дай Бог пидор тухель сгноит молодого, я сука ему пасть раздеру))))))))))
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Нормас так алени по бывшей в тоску окунаются и сопли пускают... )))) "Прощай...мы тебя любим...легенда..."
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рыл как крыса подлая сидит втихаря молчит. читает все, высунуть свое крысиное е6ало и чето вякнуть боится
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не верится, просто плакать хочется
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