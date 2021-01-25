"Челси" подтвердил увольнение Лэмпарда

"Челси" официально подтвердил расставание со своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

Выдав серию из 17 матчей без поражений с учетом всех соревнований ранее в этом сезоне, затем Лэмпард упустил контроль над игрой и результатами.



После пяти поражений в восьми последних матчах Премьер-Лиги "Челси" принял решение уволить Лэмпарда, и поступившая ранее днем информация сейчас была подтверждена официально.



"Это было очень сложное решение для клуба, потому что у меня превосходные личные отношения с Фрэнком, и я безмерно уважаю его".



"Он очень порядочный человек и обладает высочайшей рабочей этикой. Тем не менее, мы считаем, что в сложившейся ситуации лучше всего будет сменить главного тренера".



"От лица каждого в клубе, руководства и себя лично я бы хотел поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всех успехов в будущем. Он является важной иконой в этом великом клубе, и его статус здесь не пострадает. Его всегда ждет теплый прием на "Стэмфорд Бридж", — сообщил владелец "Челси" Роман Абрамович.



Добавим, "синие" пока ничего не сообщают, кто будет назначен на место 42-летнего англичанина, однако пресса уверена, что выбор уже сделан — выбор в пользу Томаса Тухеля.