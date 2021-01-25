"Ливерпуль" обратился к Сократису

"Ливерпуль" установил контакт с бывшим защитником "Арсенала" Сократисом Папастатопулосом.

Ранее в январе "Арсенал" объявил о расставании с Сократисом — стороны договорились о досрочном прекращении контракта, который должен был истечь в конце сезона.



Sky Sport Italia ожидает, что теперь 32-летний грек вернется на родину и присоединится к "Олимпиакосу" в качестве свободного агента.



Однако The Athletic утверждает, что несколько дней назад к Сократису обратился "Ливерпуль", который испытывает огромные проблемы в центре обороны в связи с травмами Виргила Ван Дейка и Джо Гомеса.



Папастатопулос доступен безо всякой компенсации и вдобавок прекрасно знаком главному тренеру "красных" Юргену Клоппу по совместной работе в дортмундской "Боруссии" на протяжении двух сезонов.



Однако издание подчеркивает, что пока "Ливерпуль" лишь просто поинтересовался ситуацией опытного защитника и не выдвигал свое предложение.