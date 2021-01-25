"Ливерпуль" обратился к Сократису

Юрген Клопп и Сократис Папастатопулос "Ливерпуль" установил контакт с бывшим защитником "Арсенала" Сократисом Папастатопулосом.

Ранее в январе "Арсенал" объявил о расставании с Сократисом — стороны договорились о досрочном прекращении контракта, который должен был истечь в конце сезона.

Sky Sport Italia ожидает, что теперь 32-летний грек вернется на родину и присоединится к "Олимпиакосу" в качестве свободного агента.

Однако The Athletic утверждает, что несколько дней назад к Сократису обратился "Ливерпуль", который испытывает огромные проблемы в центре обороны в связи с травмами Виргила Ван Дейка и Джо Гомеса.

Папастатопулос доступен безо всякой компенсации и вдобавок прекрасно знаком главному тренеру "красных" Юргену Клоппу по совместной работе в дортмундской "Боруссии" на протяжении двух сезонов.

Однако издание подчеркивает, что пока "Ливерпуль" лишь просто поинтересовался ситуацией опытного защитника и не выдвигал свое предложение.


Метки Ливерпуль, Папастатопулос

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. okko 25.01.2021 14:08 # okko
    норм вариант для подстраховки. Главное подписать

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  2. firmino9 25.01.2021 14:08 # firmino9
    При нашей ситуации на полгода можно...раз ФСГ не дают кэш на Ботмана...

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