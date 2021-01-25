"Челси" уволит Лэмпарда и назначит Тухеля
"Челси" принял решение уволить своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда и назначить на его место Томаса Тухеля.
Не прошло и 24 часов, как "Челси" отпраздновал победу 3:1 над "Лутоном" из Чемпионшипа в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Однако хет-трик Тэмми Абрахэма не спас Лэмпарда.
Руководство "синих" было расстроено и разочаровано формой команды в Премьер-Лиге на протяжении нескольких недель. Владелец клуба Роман Абрамович решил, что пора вмешаться, чтобы не упустить путевку в Лигу Чемпионов.
Как сообщают The Telegraph и Sky Sports, "Челси" сообщил своим игрокам не приезжать на тренировочную базу сегодня. В самое ближайшие время "синие" подтвердят расставание с Лэмпардом.
Следующую тренировку "Челси", как ожидается, проведет уже Томас Тухель, который был уволен из ПСЖ в прошлом месяце. Назначение немецкого специалиста будет призвано помочь Каю Хаверцу и Тимо Вернеру, в которых "синие" инвестировали огромные деньги в летнее трансферное окно.
Добавим, что Лэмпард доработал лишь до середины своего трехлетнего контракта. Проиграв пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, Фрэнк просил дать ему время однако услышан не было.
25.01.2021 13:40
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сперва маур на мороз выкинул
подобрали с сити
теперь рабинович
а говорят два раза снаряд в одну воронку не попадает
(ответить)
канеш менеджмент в Челси то еще говнецо, подложить такую свинью Лампарду. Местные пенсы которые лижут ножки Маринке те еще куколды канеш.
Проблема, скорее всего, в Хаверце, чем в ком либо другом. Есть ощущение, что его купили независимо от желания тренера при этом не купив Райса, которого этот тренер просил. И когда этот молокосос немецкий не просто не заиграл, а даже мало-мальски ничего существенного не показал - начались сомнения в тренерском таланте Лемпарда, а точнее в его тактической гибкости.
С другой стороны, ты взял на позицию тренера легенду клуба после его успехов с достаточно донным клубом из Чемпионшипа. Што ты сука ожидаешь, что он сразу в Гвардиолу превратиться? Так то был единичный случай, не все такие уникумы. К тому же Пеп тогда пришел на вполне состоявшуюся команду Райкарда принеся свои наработки, при этом не отклоняясь от философии клуба. Че там Лемпсу осталось от предшественника?
короч, то что Лемпс пока что сырой как тренер и ему еще предстоит набить шишки - это понятно. Но то, что руководство поступило по скотски с легендой, в первую очередь, приглашая его и давая какие-то гарантии - это тож факт.
кстати, зная еврейско-рашкинские схемы, кто стоит за Маринкой, что она без опыта футбольным клубом рулит?
(ответить)
Вернера ещё можно реанимировать но хаверц это уже финиш.
(ответить)
ФК Сливщелси или ФК Сливси?
(ответить)
Парни, Тухель тренер с характером, у него по этой части есть проблемы. Он конфликтует с руководством и игроками. Как думаете, сколько он протянет в ФК Слив с Абрашкой у руля?
(ответить)
кепу сднил, вернера сднил, хаверца сднил, зиеша сднил, пулисика сднил
один маунт бегает
(ответить)
наши су4ки уже о6осрались от страха что приходит Тухель, это сразу видно, Лэмпард что, физрук для них, никакого роста, а тут Тухель, который может привести Мбаппе, реанимировать немцев, кароче готовьте бочки вазелина, походу пенсы вас щас начнут вышвыривать из 4-ки)))
(ответить)
Правильно, а то этот физрук всех игроков погубит
(ответить)
всем сейчас будет пиздец, нормальный коач у руля
(ответить)
Тухель так то збс, он может привести в Челси Мбаппе или Неймара, может еще чето есть интересное там, лузерке по губам как раз проведем, забрав Мбаппе)
(ответить)
донная помойка щас на 1 месте идет, а челси на 10ом
(ответить)
25.01.2021 13:57 #
gucman
могу с кем угодно серьезно поспорить, что это утятина чистой воды. до конца сезона никто не уволит лэмпса
Источник: http://fapl.ru/posts/83662/?c=1#c7289400
Гучману насрали в рот.
(ответить)
Ээээ подождите..... чего раскричались и на безвиза на летели? Ещё не уволили а вы тут празднуете .....разводят как школьников :)))
(ответить)
Запомните, если вы купили Кепу иХаверца за 180 , то виноват тренер!
(ответить)
безвииииииииииииз
вылазь, сучка крашена
ахахахаха
(ответить)
А вы представьте, если сульшеру купили б кого он хотел
(ответить)
has been sacked
по нашему это будет примерно как чао бамбино сорри
https://youtu.be/gFVDx1sP4TM
(ответить)
Проблема не в Лэмпарде, а в Грановской и Абрашке. Клуб ебанатов))))
(ответить)
безвизка, вылазь из-под шконоря - пронесло
(ответить)
тухси
тухельси
протухси
и другие варианты подъехали
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий