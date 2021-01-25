"Челси" уволит Лэмпарда и назначит Тухеля

Фрэнк Лэмпард и Томас Тухель "Челси" принял решение уволить своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда и назначить на его место Томаса Тухеля.

Не прошло и 24 часов, как "Челси" отпраздновал победу 3:1 над "Лутоном" из Чемпионшипа в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Однако хет-трик Тэмми Абрахэма не спас Лэмпарда.

Руководство "синих" было расстроено и разочаровано формой команды в Премьер-Лиге на протяжении нескольких недель. Владелец клуба Роман Абрамович решил, что пора вмешаться, чтобы не упустить путевку в Лигу Чемпионов.

Как сообщают The Telegraph и Sky Sports, "Челси" сообщил своим игрокам не приезжать на тренировочную базу сегодня. В самое ближайшие время "синие" подтвердят расставание с Лэмпардом.

Следующую тренировку "Челси", как ожидается, проведет уже Томас Тухель, который был уволен из ПСЖ в прошлом месяце. Назначение немецкого специалиста будет призвано помочь Каю Хаверцу и Тимо Вернеру, в которых "синие" инвестировали огромные деньги в летнее трансферное окно.

Добавим, что Лэмпард доработал лишь до середины своего трехлетнего контракта. Проиграв пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, Фрэнк просил дать ему время однако услышан не было.


Метки Лэмпард, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2021 13:40

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Последние комментарии:




  1. superperez101 25.01.2021 14:52 # superperez101
    сперва маур на мороз выкинул
    подобрали с сити
    теперь рабинович


    а говорят два раза снаряд в одну воронку не попадает

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  2. lfcynwa 25.01.2021 14:51 # lfcynwa
    канеш менеджмент в Челси то еще говнецо, подложить такую свинью Лампарду. Местные пенсы которые лижут ножки Маринке те еще куколды канеш.

    Проблема, скорее всего, в Хаверце, чем в ком либо другом. Есть ощущение, что его купили независимо от желания тренера при этом не купив Райса, которого этот тренер просил. И когда этот молокосос немецкий не просто не заиграл, а даже мало-мальски ничего существенного не показал - начались сомнения в тренерском таланте Лемпарда, а точнее в его тактической гибкости.
    С другой стороны, ты взял на позицию тренера легенду клуба после его успехов с достаточно донным клубом из Чемпионшипа. Што ты сука ожидаешь, что он сразу в Гвардиолу превратиться? Так то был единичный случай, не все такие уникумы. К тому же Пеп тогда пришел на вполне состоявшуюся команду Райкарда принеся свои наработки, при этом не отклоняясь от философии клуба. Че там Лемпсу осталось от предшественника?

    короч, то что Лемпс пока что сырой как тренер и ему еще предстоит набить шишки - это понятно. Но то, что руководство поступило по скотски с легендой, в первую очередь, приглашая его и давая какие-то гарантии - это тож факт.

    кстати, зная еврейско-рашкинские схемы, кто стоит за Маринкой, что она без опыта футбольным клубом рулит?

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  3. januzaj00 25.01.2021 14:51 # januzaj00
    Вернера ещё можно реанимировать но хаверц это уже финиш.

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  4. vyrentz 25.01.2021 14:50 # vyrentz
    ФК Сливщелси или ФК Сливси?

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  5. vyrentz 25.01.2021 14:49 # vyrentz
    Парни, Тухель тренер с характером, у него по этой части есть проблемы. Он конфликтует с руководством и игроками. Как думаете, сколько он протянет в ФК Слив с Абрашкой у руля?

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  6. superperez101 25.01.2021 14:49 # superperez101
    кепу сднил, вернера сднил, хаверца сднил, зиеша сднил, пулисика сднил
    один маунт бегает

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  7. bezviz 25.01.2021 14:49 # bezviz
    наши су4ки уже о6осрались от страха что приходит Тухель, это сразу видно, Лэмпард что, физрук для них, никакого роста, а тут Тухель, который может привести Мбаппе, реанимировать немцев, кароче готовьте бочки вазелина, походу пенсы вас щас начнут вышвыривать из 4-ки)))

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  8. ofori-twumasi 25.01.2021 14:47 # ofori-twumasi
    Правильно, а то этот физрук всех игроков погубит

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  9. lexa-arsenal 25.01.2021 14:46 # lexa-arsenal
    всем сейчас будет пиздец, нормальный коач у руля

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  10. bezviz 25.01.2021 14:46 # bezviz
    Тухель так то збс, он может привести в Челси Мбаппе или Неймара, может еще чето есть интересное там, лузерке по губам как раз проведем, забрав Мбаппе)

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  11. lexa-arsenal 25.01.2021 14:46 # lexa-arsenal
    донная помойка щас на 1 месте идет, а челси на 10ом

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  12. felix-the-cat 25.01.2021 14:45 # felix-the-cat
    25.01.2021 13:57 #
    gucman

    могу с кем угодно серьезно поспорить, что это утятина чистой воды. до конца сезона никто не уволит лэмпса

    Источник: http://fapl.ru/posts/83662/?c=1#c7289400



    Гучману насрали в рот.

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  13. chelsiukpro 25.01.2021 14:44 # chelsiukpro
    Ээээ подождите..... чего раскричались и на безвиза на летели? Ещё не уволили а вы тут празднуете .....разводят как школьников :)))

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  14. vyrentz 25.01.2021 14:43 # vyrentz
    Запомните, если вы купили Кепу иХаверца за 180 , то виноват тренер!

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  15. superperez101 25.01.2021 14:40 # superperez101
    безвииииииииииииз

    вылазь, сучка крашена

    ахахахаха

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  16. januzaj00 25.01.2021 14:38 # januzaj00
    А вы представьте, если сульшеру купили б кого он хотел

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  17. superperez101 25.01.2021 14:38 # superperez101
    has been sacked

    по нашему это будет примерно как чао бамбино сорри

    https://youtu.be/gFVDx1sP4TM

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  18. vyrentz 25.01.2021 14:37 # vyrentz
    Проблема не в Лэмпарде, а в Грановской и Абрашке. Клуб ебанатов))))

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  19. kipeloff69 25.01.2021 14:35 # kipeloff69
    безвизка, вылазь из-под шконоря - пронесло

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  20. superperez101 25.01.2021 14:35 # superperez101
    тухси
    тухельси
    протухси

    и другие варианты подъехали

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