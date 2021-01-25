"Челси" уволит Лэмпарда и назначит Тухеля

"Челси" принял решение уволить своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда и назначить на его место Томаса Тухеля.



Не прошло и 24 часов, как "Челси" отпраздновал победу 3:1 над "Лутоном" из Чемпионшипа в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Однако хет-трик Тэмми Абрахэма не спас Лэмпарда.



Руководство "синих" было расстроено и разочаровано формой команды в Премьер-Лиге на протяжении нескольких недель. Владелец клуба Роман Абрамович решил, что пора вмешаться, чтобы не упустить путевку в Лигу Чемпионов.



Как сообщают The Telegraph и Sky Sports, "Челси" сообщил своим игрокам не приезжать на тренировочную базу сегодня. В самое ближайшие время "синие" подтвердят расставание с Лэмпардом.



Следующую тренировку "Челси", как ожидается, проведет уже Томас Тухель, который был уволен из ПСЖ в прошлом месяце. Назначение немецкого специалиста будет призвано помочь Каю Хаверцу и Тимо Вернеру, в которых "синие" инвестировали огромные деньги в летнее трансферное окно.



Добавим, что Лэмпард доработал лишь до середины своего трехлетнего контракта. Проиграв пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, Фрэнк просил дать ему время однако услышан не было.