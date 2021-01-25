Сане жалеет о татуировке в честь "Сити"

Лерой Сане Вингер "Баварии" Лерой Сане жалеет, что сделал огромную татуировку на всю спину в честь "Манчестер Сити".

В 2017 году Сане, тогда только начавший блистать в "Сити", четыре дня подряд ходил в тату-студию, чтобы набить на спине изображение себя, празднующего гол за "горожан" против "Монако" в Лиге Чемпионов на фоне "Этихад".

Со временем игра Сане потускнела, он отказался от нового контракта и вынудил "Сити" продать его в "Баварию". Теперь 25-летний немец считает эту татуировку ошибкой.

"Я был молод. Сегодня я бы принял другое решение. В молодости я был тем, кому нужно было сперва врезаться в стену, чтобы кое-чему научиться".

"Я был удивлен, насколько громко это обсуждали в медиа. В то время я все еще был абсолютным юниором".

"В Германии есть гораздо более важные игроки, чем я, но люди все равно говорят про мою татуировку", — сообщил Сане Der Spiegel.

Татуировка Лероя Сане


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. nikitoid 25.01.2021 13:11 # nikitoid
    В старости потолстеет, посмотрим как вытянется его лицо на татуировке)

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  2. faridmyu90 25.01.2021 13:02 # faridmyu90
    Лучше делал бы тату в чест мю лучшему клубу англии

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