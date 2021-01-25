Сане жалеет о татуировке в честь "Сити"

Вингер "Баварии" Лерой Сане жалеет, что сделал огромную татуировку на всю спину в честь "Манчестер Сити".

В 2017 году Сане, тогда только начавший блистать в "Сити", четыре дня подряд ходил в тату-студию, чтобы набить на спине изображение себя, празднующего гол за "горожан" против "Монако" в Лиге Чемпионов на фоне "Этихад".



Со временем игра Сане потускнела, он отказался от нового контракта и вынудил "Сити" продать его в "Баварию". Теперь 25-летний немец считает эту татуировку ошибкой.



"Я был молод. Сегодня я бы принял другое решение. В молодости я был тем, кому нужно было сперва врезаться в стену, чтобы кое-чему научиться".



"Я был удивлен, насколько громко это обсуждали в медиа. В то время я все еще был абсолютным юниором".



"В Германии есть гораздо более важные игроки, чем я, но люди все равно говорят про мою татуировку", — сообщил Сане Der Spiegel.



