Моуриньо против приоритетной вакцинации игроков

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не считает, что игроки Премьер-Лиги должны пройти вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке.

Ранее в январе главный тренер "Бернли" Шон Дайч предложил поскорее привить футболистов от COVID-19 вместо того, чтобы тратить огромные деньги на тестирование.



Однако Моуриньо, чей клуб предложил свой стадион Национальной службе здравоохранения для создания центра вакцинации, против этого.



"Я бы не согласился с этим предложением. Возможно, это спорно. Возможно, некоторые люди возразят мне, но я против приоритетной вакцинации игроков. Есть люди, которые рискуют гораздо больше, особенно молодые футболисты".



"Я чувствую, что люди на передовой — работники системы здравоохранения, а также пожилые люди — должны получить вакцину первыми. Это лишь мое ощущение", — цитирует Моуриньо ESPN.