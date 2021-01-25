Моуриньо против приоритетной вакцинации игроков

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не считает, что игроки Премьер-Лиги должны пройти вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке.

Ранее в январе главный тренер "Бернли" Шон Дайч предложил поскорее привить футболистов от COVID-19 вместо того, чтобы тратить огромные деньги на тестирование.

Однако Моуриньо, чей клуб предложил свой стадион Национальной службе здравоохранения для создания центра вакцинации, против этого.

"Я бы не согласился с этим предложением. Возможно, это спорно. Возможно, некоторые люди возразят мне, но я против приоритетной вакцинации игроков. Есть люди, которые рискуют гораздо больше, особенно молодые футболисты".

"Я чувствую, что люди на передовой — работники системы здравоохранения, а также пожилые люди — должны получить вакцину первыми. Это лишь мое ощущение", — цитирует Моуриньо ESPN.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2021 12:00

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  1. emil7 25.01.2021 12:47 # emil7
    Да никто адекватный вообще колоть это г в себя не станет.

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  2. artalehman 25.01.2021 12:13 # artalehman
    чистый популизм.

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