Клопп: "Мы заняты работой над решениями"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда "работает над решениями" по выходу из кризиса.

К пяти матчам Премьер-Лиги подряд без побед "Ливерпуль" накануне добавил вылет из Кубка Англии, потерпев поражение в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2.



Это одна из худших серий "красных" за все время работы Клоппа в клубе, однако Юрген решительно настроен изменить ситуацию.



"Обеспокоен ли я формой команды. Да. Но я не уверен, что "обеспокоен" — правильное слово. Мы заняты работой над решениями. Скажем это так".



"Мы не рады своим результатам в последнее время. Но сегодня вечером я увидел команду, готовую бороться. Они очень хотели победить и сделали много хороших вещей".



"В кубковых соревнованиях важно победить любой ценой, поэтому мы должны взять позитивные моменты и поработать над негативными", — сообщил Клопп talkSPORT.