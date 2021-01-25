Клопп: "Мы заняты работой над решениями"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда "работает над решениями" по выходу из кризиса.

К пяти матчам Премьер-Лиги подряд без побед "Ливерпуль" накануне добавил вылет из Кубка Англии, потерпев поражение в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2.

Это одна из худших серий "красных" за все время работы Клоппа в клубе, однако Юрген решительно настроен изменить ситуацию.

"Обеспокоен ли я формой команды. Да. Но я не уверен, что "обеспокоен" — правильное слово. Мы заняты работой над решениями. Скажем это так".

"Мы не рады своим результатам в последнее время. Но сегодня вечером я увидел команду, готовую бороться. Они очень хотели победить и сделали много хороших вещей".

"В кубковых соревнованиях важно победить любой ценой, поэтому мы должны взять позитивные моменты и поработать над негативными", — сообщил Клопп talkSPORT.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2021 11:00

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  1. okko 25.01.2021 11:21 # okko
    посмотрим лол. Чиполлино 19-летнего против Рэша ставить

    (ответить)

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