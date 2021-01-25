Моуриньо: "Бэйл должен заработать минуты"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что будет выпускать вингера Гарета Бэйла, только если тот будет этого заслуживать.

После своего перехода из "Реала" на правах аренды Бэйл толком не проявил себя, отметившись лишь одним появлением в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги.



В понедельник вечером "Тоттенхэму" играть против "Уикомба" в Кубке Англии, и участие Гарета в этом матче зависит от того, как Моуриньо оценит работу 31-летнего валлийца на тренировках.



"Я не могу просто давать игрокам минуты. Минуты на поле — это не то, что я могу раздавать. Я не собираюсь этим заниматься".



"Все мы знаем, какие сложности у него были на протяжении пары предыдущих сезонов. Все мы знаем, что он приехал к нам с травмой, и даже этот сезон складывается для него неровно".



"Самое важное для него — обрести стабильность и тренироваться без каких-либо проблем. Когда игрок стабильно тренируется с высокой интенсивностью без каких-либо проблем, тогда игрок готов".



"Нужно не получать минуты, а быть готовым их зарабатывать, и в этом большая разница для меня".



"На этой неделе он трудился каждую минуту, как и все остальные. Трудился с хорошей интенсивностью, и давайте посмотрим, как он переварит этот объем работы и как будет выглядеть в конце недели".



"Мы играем в понедельник, и у нас еще будет возможность оценить его состояние. Уверенность тоже имеет значение. Если он будет чувствовать, что эта неделя оказала положительное влияние на него и его уверенность в себе, он сыграет", — цитирует Моуриньо Sky Sports.