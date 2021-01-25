Рэшфорд получил травму колена в матче с "Ливерпулем"

Победа 3:2 над "Ливерпулем" в 4-м раунде Кубка Англии была омрачена для "Манчестер Юнайтед" травмой нападающего Маркуса Рэшфорда.

Именно Рэшфорд забил второй гол своей команды в захватывающем воскресном матче на "Олд Траффорд", реализовав выход один на один после заброса от Мейсона Гринвуда.



Однако на 86-й минуте главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер был вынужден заменить захромавшего Маркуса, чье состояние теперь оценят медики.



"У Маркуса появились неприятное ощущение в колене. Нам нужно будет его обследовать. Надеюсь, это не слишком серьезно, но я не доктор. Завтра мы посмотрим, что там такое", — цитирует Сульшера The Independent.