Сульшер: "Мы победили на своих условиях"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал победу 3:2 над "Ливерпулем" в Кубке Англии победой "на своих условиях".

Пропустив первым, "Юнайтед" смог вырвать победу в воскресном матче на "Олд Траффорд" благодаря прекрасно исполненному штрафному удару Бруну Фернандешем.



Больше всего Сульшера радует то, что "красные дьяволы" не подстраивались под соперника, а играли в свой футбол.



"Приятно побеждать прошлогоднего чемпиона. У них великолепная команда, и мы добились кое-каких хороших результатов против них за последние пару лет, играя по различным схемам, но сегодня мы сыграли хорошо и победили на своих условиях".



"Мы нащупали манеру игры, в которую игроки верят, и мы становимся лучше и лучше. Мы уступали 0:1, но проявили характер, как делали это уже много раз в нынешнем сезоне. Мы становимся сильнее и сильнее физически, гораздо лучше проводя концовки матчей".



"Глядя на разницу с тем, что было год назад или шесть месяцев назад... Невозможно сделать слишком много шагов за раз, но постепенно мы становимся лучше и лучше, чаще выигрывая упорные матчи. Также у нас улучшилась мораль и уверенность в себе".



"Играть на своих условиях — это приятное ощущение. Прежде мы играли "ромбом" или по схеме 3-5-2, стараясь свести на нет усилия соперника, но сегодня мы сыграли по-своему, и это наше послание самим себе. Мы можем соответствовать лучшим командам со своим стилем футбола", — цитирует Сульшера Sky Sports.