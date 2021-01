Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" надеется купить Дайо Упамекано в этом месяце. Юрген Клопп просит "Ливерпуль" подписать Давида Алабу. Рафаэль Бенитес может возглавить "Селтик". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" надеется подписать свободными агентами нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и защитника "Баварии" Давида Алабу в конце сезона. (Mundo Deportivo)



"Манчестер Юнайтед" надеется купить защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано уже в этом месяце. (Daily Mirror)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба отложит решение о своем будущем до конца сезона в свете открывшихся перспектив побороться за титул Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер разрешил полузащитнику Джесси Лингарду уйти в аренду. (ESPN)



"Реал" поборется с "Челси" и "Юнайтед" за нападающего дортмундской "Боруссии Эрлинга Холанда, если Килиан Мбаппе решит остаться в ПСЖ. (Daily Express)



"Юнайтед" и "Челси" следят за вингером "Барселоны" Усманом Дембеле, у которого остается всего один полный год по контракту. (Sport)



"Челси" отклонил предложение "Вест Хэма" об аренде защитника Эмерсона Палмери. (Daily Mirror)



"Арсенал" заплатит 1.8 млн. фунтов "Реалу" за полсезона аренды полузащитника Мартина Эдегора. (The Times)



Покинувший "Арсенал" свободным агентом Сократис Папастатопулос собирается перейти в "Лацио". (Gazzetta dello Sport)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп попросил боссов своего клуба не упускать возможность подписать защитника "Баварии" Давида Алабу. (Don Balon)



"Олимпиакос" и "Панатинаикос" пытались вернуть защитника Костаса Цимикаса на родину, но "Ливерпуль" им отказал. (TEAMtalk)



"Эвертон" и "Лестер" заинтересованы в нападающем "Саутгемптона" Данни Ингсе. (90min)



"Вест Хэм" и "Саутгемптон" хотят арендовать защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса. (The Sun)



"Вест Хэм" не будет покупать нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Нисири. (Estadio Deportivo)



"Вест Бромвич" задумывается о приглашении экс-нападающего "Лестера" Ахмеды Мусы, который расстался с "Аль-Нассром" из Саудовской Аравии. (Daily Mail)



Арендовав Жан-Филиппа Матета, теперь "Кристал Пэлас" готов отпустить нападающего Кристиана Бентеке, который может быть интересен "Вест Бромвичу". (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" поспорит с "Байером" за вингера "Лестера" Демарая Грея, который доступен для трансфера за 1.8 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Оставивший работу в Китае Рафаэль Бенитес не вернется в "Ньюкасл". (Daily Mail)



Бенитес сменит Нила Леннона на посту главного тренера "Селтика". (Daily Mirror)



Бенитес не возглавит ни "Селтик", ни "Ньюкасл". (Guillem Balague)



"Наполи" и "Рома" хотят Бенитеса. (The Times)



Целью для "Ньюкасла" в случае увольнения Стива Брюса станет бывший наставник "Борнмута" Эдди Хау. (The Sun)



"Юнайтед" дистанцировался от идеи создания Европейской Суперлиги после того, как ФИФА и УЕФА пригрозили соответствующими санкциями. (Daily Mail)



Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва собирается играть в футбол до 40 лет. (Daily Mail)



"Вест Хэм" — единственная команда, которая еще не зарабатывала пенальти в этом сезоне Премьер-Лиги. (Football.London)



Воспитанник "Арсенала" Джек Уилшир назвал Букайо Сака лучшим игроком "канониров". (The Sun)



Шотландский защитник "Арсенала" Киран Тирни вышел на тренировку в шортах и в футболке с коротким рукавом, несмотря на снег. (The Sun)