Лэмпард: "Вернер подавлен"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что чувствует нападающий Тимо Вернер после своего промаха с пенальти в матче Кубка Англии против "Лутона".

В воскресенье "Челси" уверенно обыграл аутсайдера Чемпионшипа со счетом 3:1, но эта победа могла бы быть еще крупнее, если бы в концовке матча Вернер реализовал пенальти, который сам и заработал.



Однако Тимо не смог пробить голкипера с 11-метровой, и Лэмпарду лишь остается пожалеть своего подопечного, у которого совершенно не ладится игра в последние недели.



"Я расстроен из-за него. Он сделал большой вклад в игру сегодня. Он таил в себе угрозу, открываясь за спинами защитников, он хорошо взаимодействовал с Тэмми (Абрахэмом) и другими игроками рядом. Но такое случается, когда игра у тебя идет".



"Я и сам промахивался, исполняя пенальти, и я знаю это ощущение. Я знаю, что он чувствует себя подавленным — сейчас и в заключительные минуты матча, но в этом нет нужды. Моя задача и его партнеров по команде — подбодрить его. С ним все будет нормально".



"Его промах с пенальти стал практически символом того, что с ним происходит в данную минуту. У него неудачная полоса, но придет время, когда он будет реализовывать пенальти без задних мыслей".



"В данный момент это не лучшее время для Тимо, но я надеюсь, скоро все изменится", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.