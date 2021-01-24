Лэмпард: "Вернер подавлен"

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что чувствует нападающий Тимо Вернер после своего промаха с пенальти в матче Кубка Англии против "Лутона".

В воскресенье "Челси" уверенно обыграл аутсайдера Чемпионшипа со счетом 3:1, но эта победа могла бы быть еще крупнее, если бы в концовке матча Вернер реализовал пенальти, который сам и заработал.

Однако Тимо не смог пробить голкипера с 11-метровой, и Лэмпарду лишь остается пожалеть своего подопечного, у которого совершенно не ладится игра в последние недели.

"Я расстроен из-за него. Он сделал большой вклад в игру сегодня. Он таил в себе угрозу, открываясь за спинами защитников, он хорошо взаимодействовал с Тэмми (Абрахэмом) и другими игроками рядом. Но такое случается, когда игра у тебя идет".

"Я и сам промахивался, исполняя пенальти, и я знаю это ощущение. Я знаю, что он чувствует себя подавленным — сейчас и в заключительные минуты матча, но в этом нет нужды. Моя задача и его партнеров по команде — подбодрить его. С ним все будет нормально".

"Его промах с пенальти стал практически символом того, что с ним происходит в данную минуту. У него неудачная полоса, но придет время, когда он будет реализовывать пенальти без задних мыслей".

"В данный момент это не лучшее время для Тимо, но я надеюсь, скоро все изменится", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Вернер, Кубок Англии, Лутон, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2021 23:00

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  1. megamind13 24.01.2021 23:22 # megamind13
    Не надо было загонять его, пусть пару недель на банке потусит, остынет. Ожидания огромные, давление колоссальное и все поражения Челси на него вешают, как будто команда без него отлично играет.

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  2. hachidlo 24.01.2021 23:13 # hachidlo
    Очень жаль его. Надеюсь, у него всё сложится уже очень скоро.

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  3. superperez101 24.01.2021 23:10 # superperez101
    жалко парня
    его переход был самым громким, по шумихе больше хаверца, а он здесь потерялся

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  4. hamrozbek1994 24.01.2021 23:09 # hamrozbek1994
    жалко Вернер :):(

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  5. max87 24.01.2021 23:04 # max87
    Немцы уже не те...

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