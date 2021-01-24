"Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

"Ливерпуль" продлил свою полосу неудач вылетом из Кубка Англии, проиграв "Манчестер Юнайтед" в 4-м раунде со счетом 3:2.

"Дьяволы" чуть лучше начали матч, но "красным" хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 18-й минуте Роберто Фирмино из глубины поля сделал разрезающую передачу меж Виктора Линделефа и Люка Шоу в штрафную, где Мохамед Салах хладнокровно подсек мяч перед Дином Хендерсоном — 0:1.



Однако ответа хозяев пришлось ждать недолго. На 26-й минуте Мейсон Гринвуд, до этого уже пытавшийся пару раз пробить, завершил контратаку свой команды после отличного паса от Маркуса Рэшфорда с левого фланга — 1:1.



Дальше шла более-менее равная игра с минимумом опасных моментов, а второй тайм начался с того, что "Юнайтед" повел в счете. Гринвуд вернул должок Рэшфорду, со своей половины поля отправив партнера в прорыв, и Маркус хладнокровно реализовал выход один на один с Алиссоном — 2:1.



"Ливерпуль" оказался сбит с толку, но ненадолго, вскоре собравшись и принявшись оказывать давление. На 58-й минуте Джеймс Милнер имел прекрасную возможность сравнять счет, однако его удар со считанных метров по летящему мячу вышел неточно.



Впрочем, уже в следующей атаке Милнер исправился, хитро пропустив мяч на Салаха, и тот из района 11-метровой отметки расстрелял ворота — 2:2.



Так быстро отыгравшись, "красные" получили психологическое преимущество и основательно прижали своего соперника.



"Ливерпуль" нанес несколько опасных ударов, а затем позволил "дьяволам" совершить вылазку, и Эдинсон Кавани заработал штрафной, который появившийся на замену Бруну Фернандеш прекрасно исполнил — 3:2.



Гол Фернандеша надломил "красных" — никакого финального штурма у них не получилось. Более того, на 89-й минуте Кавани едва не упрочил победу хозяев, пробив в штангу.



Полоса неудач "Ливерпуля" продолжается. При счете 2:2 "красные" владели инициативой, но после внезапного гола Фернандеша со штрафного у них просто опустились руки.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" — 3:2 (1:1)



Голы: Гринвуд 26, Рэшфорд 48, Фернандеш 78 — Салах 18, 58.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Погба, Ван де Бек (Фернандеш 66), Гринвуд (Фред 66), Рэшфорд (Мартиаль 86), Кавани.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Уильямс, Фабиньо, Робертсон, Алькантара (Шакири 81), Вейналдум (Мане 62), Милнер, Джонс, Салах, Фирмино (Ориги 81).



Предупреждения: Линделеф, Погба — Фабиньо, Мане.



"Брентфорд" — "Лестер" — 1:3 (1:0)



Голы: Соренсен 6 — Ундер 46, Тилеманс 51 (пен), Мэддисон 71.



"Фулхэм" — "Бернли" — 0:3 (0:1)



Голы: Родригес 31, 71 (пен), Лонг 81.