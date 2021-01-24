"Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии
"Ливерпуль" продлил свою полосу неудач вылетом из Кубка Англии, проиграв "Манчестер Юнайтед" в 4-м раунде со счетом 3:2.
"Дьяволы" чуть лучше начали матч, но "красным" хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 18-й минуте Роберто Фирмино из глубины поля сделал разрезающую передачу меж Виктора Линделефа и Люка Шоу в штрафную, где Мохамед Салах хладнокровно подсек мяч перед Дином Хендерсоном — 0:1.
Однако ответа хозяев пришлось ждать недолго. На 26-й минуте Мейсон Гринвуд, до этого уже пытавшийся пару раз пробить, завершил контратаку свой команды после отличного паса от Маркуса Рэшфорда с левого фланга — 1:1.
Дальше шла более-менее равная игра с минимумом опасных моментов, а второй тайм начался с того, что "Юнайтед" повел в счете. Гринвуд вернул должок Рэшфорду, со своей половины поля отправив партнера в прорыв, и Маркус хладнокровно реализовал выход один на один с Алиссоном — 2:1.
"Ливерпуль" оказался сбит с толку, но ненадолго, вскоре собравшись и принявшись оказывать давление. На 58-й минуте Джеймс Милнер имел прекрасную возможность сравнять счет, однако его удар со считанных метров по летящему мячу вышел неточно.
Впрочем, уже в следующей атаке Милнер исправился, хитро пропустив мяч на Салаха, и тот из района 11-метровой отметки расстрелял ворота — 2:2.
Так быстро отыгравшись, "красные" получили психологическое преимущество и основательно прижали своего соперника.
"Ливерпуль" нанес несколько опасных ударов, а затем позволил "дьяволам" совершить вылазку, и Эдинсон Кавани заработал штрафной, который появившийся на замену Бруну Фернандеш прекрасно исполнил — 3:2.
Гол Фернандеша надломил "красных" — никакого финального штурма у них не получилось. Более того, на 89-й минуте Кавани едва не упрочил победу хозяев, пробив в штангу.
Полоса неудач "Ливерпуля" продолжается. При счете 2:2 "красные" владели инициативой, но после внезапного гола Фернандеша со штрафного у них просто опустились руки.
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" — 3:2 (1:1)
Голы: Гринвуд 26, Рэшфорд 48, Фернандеш 78 — Салах 18, 58.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Погба, Ван де Бек (Фернандеш 66), Гринвуд (Фред 66), Рэшфорд (Мартиаль 86), Кавани.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Уильямс, Фабиньо, Робертсон, Алькантара (Шакири 81), Вейналдум (Мане 62), Милнер, Джонс, Салах, Фирмино (Ориги 81).
Предупреждения: Линделеф, Погба — Фабиньо, Мане.
"Брентфорд" — "Лестер" — 1:3 (1:0)
Голы: Соренсен 6 — Ундер 46, Тилеманс 51 (пен), Мэддисон 71.
"Фулхэм" — "Бернли" — 0:3 (0:1)
Голы: Родригес 31, 71 (пен), Лонг 81.
24.01.2021 21:55
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Последние комментарии:
Клопп выставил почти основу =сливал кубок, е6ать отморозки скузи)
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Кубок слили, сука, как же убого быть колбасником. Сливать кубок принципиальному сопернику, который по кол-ву кубках на один превосходит.
Колбаса стала пенсотой -.-
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Завтра смотрим Акинфевну против шпор)
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Чо без пенальти? Ну тогда Клоп физрук
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Справедливости ради отмечу, что МЮ заметно прибавил в классе, как команда, чувствуется потенциал. Только Гринвуд сыроват и туповат, надо ещё учиться.
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Челси - Моркам
Челси - Лутон
Барнсли - Челси
Кто-нибудь, остановите рот Лэм Пса
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Ливерпоол сейчас как Конор, побитый и усталый топчик
все научились против него играть и е6ут сладко
Трент и Робертсон уже 3 года без замен играют, даже травм не получают пацаны, чтобы отдохнуть месяцок, пиздец. Фабиньо хочет обратно в центр поля, зае6ался он собой закрывать дыру в цз. Чиполино сегодняшний рядом с ним - квнщик отличный. Но не игрок.
Вейналдум уже домишко подыскивает в Каталонии, хз зачем его ставит играть Пюрген, жаль черножопое стекло Кейта 3 года в лазарете уже, псина. Без Хендерсона в форме - тяжко команде. Ну что за незаменимый топчик. Продать Кейта, Ачемберлена, Шакири, Ориги и взять 3-4 новых игрока. Летом надо основу обновлять на 2-3 чела точно. Этот состав уже ничего серьезного не добьется, максимум вымучают ЛЧ-место. Все.
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Чё там, Клопп когда аут?!
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кубок по традиции слили, тут ничего удивительного, так из года в год идет.
сейчас самое главное уверенность вернуть, игра в принципе норм, но вот без защей тяжко, уилльямс с филлипсом не уровень апл, а другого выбора и нет, подкрепление похоже только летом можно ждать.
неудачи, как известно, только закаляют ливерпуль, так что переживать на счет будущего команды нет смысла.
кстати, красные здорово вскрывали защиту маню вертикальными передачами, так надо было неделю назад играть или когда там матч апл был.
клопп топ
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Красные портовые чепушилы!
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Ливерпуль играл до третьего гола, а раз пропустили то не стали уже рваться забивать, чтобы потом опять полчаса возиться. Одно не пойму - нахрена было основу выпускать, с таким же успехом можно было и резервом сыграть, хз
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Адекватных скумов с победкой. Пободаемся за кубчанский.
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Глоры потихоньку отсеиваются, великолепно
(ответить)
Отскочили черти. Ну ничё, к 1 мая все придут в форму и посмотрим, кто тут батя. Это вам будет не с хромым на обе ноги гегемоном с пубертатами в составе бодаться.
(ответить)
С победой. У Ливерпуля кризис, Клопп поправит, верьте.
(ответить)
Ne nujon
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Klopp out!
Пора звать Слиппи Джи.
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Адекватных лемарсов с победой!
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Если команда не может обыграть сранные Фулхэмы - то против МЮ который сейчас стал уверенный и находится на своем взлете - делать нечего.
Выдать отрезок и потом - катать назад-поперёк это пцц.
Мю просто выиграл на классе.ЛФК просто убог и сейчас на уровне середняка.Задушить соперника, сыграть в обороне монолитно - это уже анриал до возвращения Дейка.Проблемм море и они не одноразовые - нужно просто перекраивать состав.
Манков с победой - наконец то на вашей улице праздник.Фанов МЮ с победой.
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#соснулей
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