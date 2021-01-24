Томори: "Я не мог отвергнуть эту возможность"

Защитник "Челси" Фикайо Томори объяснил, почему он согласился отправиться в аренду в "Милан".

Ранее на текущей неделе "Милан" взял Томори в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 25 миллионов фунтов.



По словам Фикайо, решение о переезде в Италию он принял после телефонного разговора с легендой "Милана" Паоло Мальдини, который ныне трудится техническим директором на "Сан-Сиро".



"Это клуб с великой историей, и это возможность, которую я не мог отвергнуть".



"Я был удивлен, когда мне позвонил Паоло Мальдини — лучший защитник, когда-либо игравший в футбол. Я понял, что хочу быть здесь и играть здесь в футбол".



"Я очень счастлив оказаться в "Милане", — сообщил Томори официальному веб-сайту "россонери".