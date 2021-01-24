Томори: "Я не мог отвергнуть эту возможность"

Фикайо Томори Защитник "Челси" Фикайо Томори объяснил, почему он согласился отправиться в аренду в "Милан".

Ранее на текущей неделе "Милан" взял Томори в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 25 миллионов фунтов.

По словам Фикайо, решение о переезде в Италию он принял после телефонного разговора с легендой "Милана" Паоло Мальдини, который ныне трудится техническим директором на "Сан-Сиро".

"Это клуб с великой историей, и это возможность, которую я не мог отвергнуть".

"Я был удивлен, когда мне позвонил Паоло Мальдини — лучший защитник, когда-либо игравший в футбол. Я понял, что хочу быть здесь и играть здесь в футбол".

"Я очень счастлив оказаться в "Милане", — сообщил Томори официальному веб-сайту "россонери".


Метки Милан, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2021 21:00

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