Томори: "Я не мог отвергнуть эту возможность"
Защитник "Челси" Фикайо Томори объяснил, почему он согласился отправиться в аренду в "Милан".
Ранее на текущей неделе "Милан" взял Томори в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 25 миллионов фунтов.
По словам Фикайо, решение о переезде в Италию он принял после телефонного разговора с легендой "Милана" Паоло Мальдини, который ныне трудится техническим директором на "Сан-Сиро".
"Это клуб с великой историей, и это возможность, которую я не мог отвергнуть".
"Я был удивлен, когда мне позвонил Паоло Мальдини — лучший защитник, когда-либо игравший в футбол. Я понял, что хочу быть здесь и играть здесь в футбол".
"Я очень счастлив оказаться в "Милане", — сообщил Томори официальному веб-сайту "россонери".
24.01.2021 21:00
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