"Арсенал" согласовал аренду Эдегора
"Арсенал" согласовал аренду полузащитника "Реала" Мартина Эдегора до конца этого сезона.
По информации The Athletic, уже сегодня Эдегор прилетает в Лондон, а в понедельник пройдет медицинское обследование на базе "Арсенала".
Важный нюанс заключается в том, что Мартин прибывает в Англию в статусе профессионального спортсмена, а значит ему не потребуется карантин — 22-летний норвежец сразу будет доступен для главного тренера "канониров" Микеля Артеты.
Эдегор станет уже вторым новичком "Арсенала" в январе после голкипера Мэта Райана, арендованного у "Брайтона". В остатке зимнего трансферного окна "канониры" сосредоточатся на поисках левого защитника для страховки Кирана Тирни.
24.01.2021 20:00
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Норм хуеглот88 жёлтенькую регулярно под новостями про Арсенал принимает)
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вот и топчик подьехал)
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Что и требовалось доказать, никчёмный гейклуб аснл практически банкрот и нищеброды. Поэтому они не могут позволить себе купить того или иного игрока, а лишь собирают отбросы от топ-клубов. Луиз, Виллиан, себальос и вот теперь эдегор.
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