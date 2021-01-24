"Арсенал" согласовал аренду Эдегора

"Арсенал" согласовал аренду полузащитника "Реала" Мартина Эдегора до конца этого сезона.

По информации The Athletic, уже сегодня Эдегор прилетает в Лондон, а в понедельник пройдет медицинское обследование на базе "Арсенала".



Важный нюанс заключается в том, что Мартин прибывает в Англию в статусе профессионального спортсмена, а значит ему не потребуется карантин — 22-летний норвежец сразу будет доступен для главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Эдегор станет уже вторым новичком "Арсенала" в январе после голкипера Мэта Райана, арендованного у "Брайтона". В остатке зимнего трансферного окна "канониры" сосредоточатся на поисках левого защитника для страховки Кирана Тирни.