"Арсенал" согласовал аренду Эдегора

Мартин Эдегор "Арсенал" согласовал аренду полузащитника "Реала" Мартина Эдегора до конца этого сезона.

По информации The Athletic, уже сегодня Эдегор прилетает в Лондон, а в понедельник пройдет медицинское обследование на базе "Арсенала".

Важный нюанс заключается в том, что Мартин прибывает в Англию в статусе профессионального спортсмена, а значит ему не потребуется карантин — 22-летний норвежец сразу будет доступен для главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Эдегор станет уже вторым новичком "Арсенала" в январе после голкипера Мэта Райана, арендованного у "Брайтона". В остатке зимнего трансферного окна "канониры" сосредоточатся на поисках левого защитника для страховки Кирана Тирни.


Метки Арсенал, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2021 20:00

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  1. unclearness 24.01.2021 20:36 # unclearness
    Норм хуеглот88 жёлтенькую регулярно под новостями про Арсенал принимает)

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  2. gunars 24.01.2021 20:12 # gunars
    вот и топчик подьехал)

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  3. chelsea88 24.01.2021 20:08 # chelsea88
    Что и требовалось доказать, никчёмный гейклуб аснл практически банкрот и нищеброды. Поэтому они не могут позволить себе купить того или иного игрока, а лишь собирают отбросы от топ-клубов. Луиз, Виллиан, себальос и вот теперь эдегор.Пользователь получил предупреждение

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