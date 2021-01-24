Лэмпард передумал отпускать Гилмора в аренду

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что склоняется не отпускать Билли Гилмора в аренду после блестящей игры шотландского полузащитника в матче Кубка Англии против "Лутона".

В воскресенье "Челси" уверенно разобрался с аутсайдером Чемпионшипа (3:1), а 19-летний Гилмор доминировал над своими оппонентами по центру поля.



По словам Лэмпарда, Гилмор сделал серьезную заявку на сохранение места в стартовом составе. Раньше Фрэнк думал отправить Билли в аренду на вторую половину сезона, но теперь это может не потребоваться.



"Когда он играет таким образом, мне становится очень сложно не выпускать его на поле, потому что сегодня, думаю, он провел выдающийся матч".



"Он комфортно чувствует себя с мячом, он проявляет дисциплину и характер. Если он продолжит играть таким образом, мне будет сложно оставлять его вне состава. И тренируется он так же".



"Учитывая перенесенную им травму и нашу серию в прошлом месяце, мне было важно найти правильный момент, чтобы выпустить Билли. Сегодня, как мы чувствовали, было правильное время, и он сыграл великолепно".



"Учитывая его игру сегодня, он не уйдет в аренду. По крайней мере, пока что. Конечно мы слегка оставим дверь открытой до конца месяца, но Билли — игрок "Челси", и сегодня он показал уровень, соответствующий игроку центра поля "Челси", — цитирует Лэмпарда Football.London.