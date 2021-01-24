Озил перешел в "Фенербахче"

Месут Озил Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил завершил переход в "Фенербахче". Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Напомним, контракт Озила с "Арсеналом" должен был истечь только в конце сезона, однако отсутствие игровой практики с марта убедила Месута пойти на компромисс.

Еще на прошлой неделе Озил достиг договоренности с "канонирами" о досрочном прекращении сотрудничества, после чего улетел в Стамбул.

Отбыв положенный карантин, 32-летний немец турецкого происхождения заключил с "Фенербахче" контракт до 2024 года.

За "Арсенал" Озил выступал после своего перехода из "Реала" за 42.4 млн. фунтов в 2013 году. В течение этого времени Месут забил 44 гола в 254 матчах, выиграв четыре Кубка Англии.

"Я бы хотел поблагодарить клуб за это удивительное приключение в течение семи с половиной последних лет. Я ощущал истинно невероятную поддержку со стороны команды и фанатов на протяжении всего времени здесь, и я всегда буду благодарен за это. Вместе мы выиграли трофеи после нескольких лет перерыва и сохранили воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Фанаты "Арсенала" навсегда останутся в моем сердце".

"Я бы хотел поблагодарить Эду Гаспара за помощь в достижении профессионального и достойного решения в последние дни, и я желаю каждому в клубе всего наилучшего в их стремлении вернуть "Арсенал" на вершину, где этот клуб и заслуживает быть", — сообщил Озил на прощание.


Метки Арсенал, Озил, трансферы, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2021 18:00

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  1. gerrard08 24.01.2021 18:31 # gerrard08
    Софти игрок. Да, иногда делал изящные и эффектные вещи на поле, но в основном запомнился бесхарактерностью, тотальным отсутствием характера(кажись против команд из топ 4-6 он так и не затащил за все то время сколько был у гг), и нечеловеческой корыстью, ибо доил ггшек после ухода пуховик и вообще забил хер играть.

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  2. largo-winch 24.01.2021 18:09 # largo-winch
    2-dollar player

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