Озил перешел в "Фенербахче"

Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил завершил переход в "Фенербахче". Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Напомним, контракт Озила с "Арсеналом" должен был истечь только в конце сезона, однако отсутствие игровой практики с марта убедила Месута пойти на компромисс.



Еще на прошлой неделе Озил достиг договоренности с "канонирами" о досрочном прекращении сотрудничества, после чего улетел в Стамбул.



Отбыв положенный карантин, 32-летний немец турецкого происхождения заключил с "Фенербахче" контракт до 2024 года.



За "Арсенал" Озил выступал после своего перехода из "Реала" за 42.4 млн. фунтов в 2013 году. В течение этого времени Месут забил 44 гола в 254 матчах, выиграв четыре Кубка Англии.



"Я бы хотел поблагодарить клуб за это удивительное приключение в течение семи с половиной последних лет. Я ощущал истинно невероятную поддержку со стороны команды и фанатов на протяжении всего времени здесь, и я всегда буду благодарен за это. Вместе мы выиграли трофеи после нескольких лет перерыва и сохранили воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Фанаты "Арсенала" навсегда останутся в моем сердце".



"Я бы хотел поблагодарить Эду Гаспара за помощь в достижении профессионального и достойного решения в последние дни, и я желаю каждому в клубе всего наилучшего в их стремлении вернуть "Арсенал" на вершину, где этот клуб и заслуживает быть", — сообщил Озил на прощание.