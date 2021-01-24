"Челси" победил "Лутон" благодаря хет-трику Абрахэма

"Челси" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, победив "Лутон" из Чемпионшипа благодаря хет-трику Тэмми Абрахэма — 3:1.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с двух быстрых голов в исполнении домашней команды. Сперва Тимо Вернер сделал пас назад от лицевой линии под удар Тэмми Абрахэма в касание — 1:0. А через шесть минут Абрахэм головой замкнул подачу Риса Джеймса — 2:0.



"Синие" контролировали игру, но "Лутону" удалось отыграть один гол своим первым же серьезным моментом. Кепа Аррисабалага откровенно прозевал удар Джордана Кларка в касание из пределов штрафной после прострела с фланга на 30-й минуте — 2:1.



"Лутон" сохранил минимальный дефицит в счете до перерыва, а во втором тайме ощетинился и стал время от времени напрягать Кепу, но тот уже не ошибался.



При этом у "Челси", конечно, моментов по-прежнему было больше, и теперь у "синих" появилось свободное пространство, чем они и воспользовались на 74-й минуте. Вышедший на замену Каллум Хадсон-Одои прострелил с левого фланга штрафной во вратарскую, где Абрахэм просто подставил ногу — 3:1.



Аутсайдер второго дивизиона был сломлен, и "Челси" этим воспользовался спустя 10 минут, усилиями Вернера заработав пенальти. Однако Тимо пробить голкипера с 11-метровой отметки не смог.



"Челси" одержал достаточно уверенную победу, победу на классе, а в следующем раунде совершит выезд к "Барнлси", который накануне превзошел "Норвич".



"Челси" — "Лутон" — 3:1 (2:1)



Голы: Абрахэм 11, 17, 74 — Кларк 30.



"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Маунт (Ковачич 84), Гилмор, Зийеш (Хаверц 77), Пулишич (Хадсон-Одои 70), Абрахэм (Жиру 77), Вернер.