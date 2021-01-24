"Челси" победил "Лутон" благодаря хет-трику Абрахэма
"Челси" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, победив "Лутон" из Чемпионшипа благодаря хет-трику Тэмми Абрахэма — 3:1.
Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с двух быстрых голов в исполнении домашней команды. Сперва Тимо Вернер сделал пас назад от лицевой линии под удар Тэмми Абрахэма в касание — 1:0. А через шесть минут Абрахэм головой замкнул подачу Риса Джеймса — 2:0.
"Синие" контролировали игру, но "Лутону" удалось отыграть один гол своим первым же серьезным моментом. Кепа Аррисабалага откровенно прозевал удар Джордана Кларка в касание из пределов штрафной после прострела с фланга на 30-й минуте — 2:1.
"Лутон" сохранил минимальный дефицит в счете до перерыва, а во втором тайме ощетинился и стал время от времени напрягать Кепу, но тот уже не ошибался.
При этом у "Челси", конечно, моментов по-прежнему было больше, и теперь у "синих" появилось свободное пространство, чем они и воспользовались на 74-й минуте. Вышедший на замену Каллум Хадсон-Одои прострелил с левого фланга штрафной во вратарскую, где Абрахэм просто подставил ногу — 3:1.
Аутсайдер второго дивизиона был сломлен, и "Челси" этим воспользовался спустя 10 минут, усилиями Вернера заработав пенальти. Однако Тимо пробить голкипера с 11-метровой отметки не смог.
"Челси" одержал достаточно уверенную победу, победу на классе, а в следующем раунде совершит выезд к "Барнлси", который накануне превзошел "Норвич".
"Челси" — "Лутон" — 3:1 (2:1)
Голы: Абрахэм 11, 17, 74 — Кларк 30.
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Маунт (Ковачич 84), Гилмор, Зийеш (Хаверц 77), Пулишич (Хадсон-Одои 70), Абрахэм (Жиру 77), Вернер.
24.01.2021 17:00
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Последние комментарии:
Вернер даже с пенальти забить не может, пипец.
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МЮ-Ливерпуль, матч в котором решается судьба Лингарда, и ничего больше
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Кстати, браузер от адблока рил топ. Ваши сафари, хромы и прочая залyпа сосyт немытие xyи, аки цыган на фупле. Даж ютюбчик с него без рекламы работает норм, а фупель так вообще по новому расцвел без вырвиглазной рекламы.
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All Media Attention will be on Werner.
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Крч, Вернер психологически сломался, аки Торрец, хз, как теперь выплывет из этого. В принципе, поxyй, Абрахам норм поц, пусть бегает.
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делать деньги блять вот так
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Ливерпуль, Ливерпуль, Ливерпуль,
Мы поверили в тебя, теперь хуль?
Ждали 30 лет и дождались побед.
И теперь подождем много лет....
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Кепа та еще лолита)
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+3 очка для Чупси. Догнали Вест Хэм ахахаха
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Абсолютно новый щолси и абсолютно новый вернер
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Кепа и здесь умудрился пропустить, cyка)
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Атлетико сюда нахуй!
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Челси постепенно возвращается.
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