"Челси" победил "Лутон" благодаря хет-трику Абрахэма

Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм "Челси" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, победив "Лутон" из Чемпионшипа благодаря хет-трику Тэмми Абрахэма — 3:1.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с двух быстрых голов в исполнении домашней команды. Сперва Тимо Вернер сделал пас назад от лицевой линии под удар Тэмми Абрахэма в касание — 1:0. А через шесть минут Абрахэм головой замкнул подачу Риса Джеймса — 2:0.

"Синие" контролировали игру, но "Лутону" удалось отыграть один гол своим первым же серьезным моментом. Кепа Аррисабалага откровенно прозевал удар Джордана Кларка в касание из пределов штрафной после прострела с фланга на 30-й минуте — 2:1.

"Лутон" сохранил минимальный дефицит в счете до перерыва, а во втором тайме ощетинился и стал время от времени напрягать Кепу, но тот уже не ошибался.

При этом у "Челси", конечно, моментов по-прежнему было больше, и теперь у "синих" появилось свободное пространство, чем они и воспользовались на 74-й минуте. Вышедший на замену Каллум Хадсон-Одои прострелил с левого фланга штрафной во вратарскую, где Абрахэм просто подставил ногу — 3:1.

Аутсайдер второго дивизиона был сломлен, и "Челси" этим воспользовался спустя 10 минут, усилиями Вернера заработав пенальти. Однако Тимо пробить голкипера с 11-метровой отметки не смог.

"Челси" одержал достаточно уверенную победу, победу на классе, а в следующем раунде совершит выезд к "Барнлси", который накануне превзошел "Норвич".

"Челси" — "Лутон" — 3:1 (2:1)

Голы: Абрахэм 11, 17, 74 — Кларк 30.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Маунт (Ковачич 84), Гилмор, Зийеш (Хаверц 77), Пулишич (Хадсон-Одои 70), Абрахэм (Жиру 77), Вернер.


Метки Кубок Англии, Лутон, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. animadora 24.01.2021 17:34 # animadora
    Вернер даже с пенальти забить не может, пипец.

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  2. rashford39 24.01.2021 17:24 # rashford39
    МЮ-Ливерпуль, матч в котором решается судьба Лингарда, и ничего больше

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  3. m-ballack 24.01.2021 17:22 # m-ballack
    Кстати, браузер от адблока рил топ. Ваши сафари, хромы и прочая залyпа сосyт немытие xyи, аки цыган на фупле. Даж ютюбчик с него без рекламы работает норм, а фупель так вообще по новому расцвел без вырвиглазной рекламы.

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  4. largo-winch 24.01.2021 17:21 # largo-winch
    All Media Attention will be on Werner.

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  5. m-ballack 24.01.2021 17:18 # m-ballack
    Крч, Вернер психологически сломался, аки Торрец, хз, как теперь выплывет из этого. В принципе, поxyй, Абрахам норм поц, пусть бегает.

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  6. geniusss 24.01.2021 17:18 # geniusss
    делать деньги блять вот так

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  7. scouser2005 24.01.2021 17:15 # scouser2005
    Ливерпуль, Ливерпуль, Ливерпуль,
    Мы поверили в тебя, теперь хуль?
    Ждали 30 лет и дождались побед.
    И теперь подождем много лет....

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  8. wolfsmensch 24.01.2021 17:12 # wolfsmensch
    Кепа та еще лолита)

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  9. okko 24.01.2021 17:09 # okko
    +3 очка для Чупси. Догнали Вест Хэм ахахаха

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  10. januzaj00 24.01.2021 17:09 # januzaj00
    Абсолютно новый щолси и абсолютно новый вернер

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  11. chelsea88 24.01.2021 17:08 # chelsea88
    Кепа и здесь умудрился пропустить, cyка)

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  12. jirrort 24.01.2021 17:06 # jirrort
    Атлетико сюда нахуй!

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  13. werner 24.01.2021 17:06 # werner
    Челси постепенно возвращается.

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