Теллес: "Я пришел в "Юнайтед", чтобы играть"

Защитник Алекс Теллес похвалил своего конкурента по позиции Люка Шоу, но отметил, что пришел в "Манчестер Юнайтед" не для тог, чтобы сидеть на скамейке запасных.

Покупка Теллеса у "Порту" в летнее трансферное окно самым позитивным образом повлияла на Шоу, который принялся демонстрировать игру стабильно высокого уровня.



При этом сам Алекс сыграл только 45 минут в шести последних матчах "Юнайтед" в Премьер-Лиге, и бразильцу этого мало.



"Я очень хорошо готов, чтобы играть. Также я очень доволен игрой Люка Шоу и его упорной работой".



"Я пришел сюда, чтобы играть. Мы с Люком оба развиваемся, в тренировках и матчах. Я уже поиграл здесь и был хорош".



"Юнайтед" это тоже идет на пользу. Чем больше хороших игроков, тем лучше для клуба. Если я нужен, то я готов и сосредоточен".



"Повторюсь, я очень рад за Люка, он отлично играет и приносит пользу", — сообщил Теллес официальному веб-сайту "Юнайтед".