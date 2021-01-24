Теллес: "Я пришел в "Юнайтед", чтобы играть"
Защитник Алекс Теллес похвалил своего конкурента по позиции Люка Шоу, но отметил, что пришел в "Манчестер Юнайтед" не для тог, чтобы сидеть на скамейке запасных.
Покупка Теллеса у "Порту" в летнее трансферное окно самым позитивным образом повлияла на Шоу, который принялся демонстрировать игру стабильно высокого уровня.
При этом сам Алекс сыграл только 45 минут в шести последних матчах "Юнайтед" в Премьер-Лиге, и бразильцу этого мало.
"Я очень хорошо готов, чтобы играть. Также я очень доволен игрой Люка Шоу и его упорной работой".
"Я пришел сюда, чтобы играть. Мы с Люком оба развиваемся, в тренировках и матчах. Я уже поиграл здесь и был хорош".
"Юнайтед" это тоже идет на пользу. Чем больше хороших игроков, тем лучше для клуба. Если я нужен, то я готов и сосредоточен".
"Повторюсь, я очень рад за Люка, он отлично играет и приносит пользу", — сообщил Теллес официальному веб-сайту "Юнайтед".
24.01.2021 16:00
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