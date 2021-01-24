Лэмпард: "У Хаверца нет проблем с желанием"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что у его атакующего полузащитника Кая Хаверца нет проблем с мотивацией.

Приглашенный из "Байера" за 71 миллион фунтов Хаверц стал самой крупной покупкой "Челси" в летнее трансферное окно, но одновременно и самой разочаровывающей.



21-летний немец демонстрирует неважную игру и порой выглядит слишком вялым и просто незаинтересованным, однако Лэмпард призывает людей запастись терпением.



"Поработав с Каем, я могу официально заявить, что у него абсолютно нет проблем с желанием. В порядке ли его уверенность в себе? Нет, потому что он переживает тяжелый момент, как и другие члены команды".



"Кевин Де Брюйне и Мо Салах находились здесь в примерно том же возрасте. Они ушли, через какое-то время вернулись, и теперь они абсолютные легенды Премьер-Лиги".



"Я не хочу подвергать Кая давлению, потому что молодым игрокам, которые попадают в эту лигу, нужно время. Будьте терпеливы и дайте им немного освоиться. Это не произойдет за несколько месяцев или за один матч".



"Возможно, он играет в таком стиле, что люди спешат на него наброситься, когда что-то не получается. За свои годы я повидал игроков вроде него — удивительно талантливых игроков. Но позвольте мне заверить вас, что с желанием, дистанций в матче и статистическими показателями у него все хорошо. Ему нужно время, как об этом говорит пример многих игроков".



"Я хорошо его знаю, он хороший парень, и моя задача — тренировать его, как я тренирую тех молодых игроков, которые пробились в команду в прошлом году и сделали себя имя, продолжая прогрессировать".



"Сейчас время, чтобы вселить в него уверенность и оказать ему поддержку, и я его абсолютно поддерживаю", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.