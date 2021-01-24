"Фенербахче" попросил фанатов скинуться на зарплату Озила

Президент "Фенербахче" Али Коч попросил фанатов своего клуба скинуться на зарплату полузащитника Месута Озила, завершающего свой переход из "Арсенала".

Напомним, на прошлой неделе Озил договорился с "Арсеналом" о досрочном прекращении своего контракта с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



Месут переходит в "Фенербахче" в качестве свободного агента и на гораздо более низкую зарплату — предположительно, на 67 тыс. фунтов в неделю, но это все равно много как для клуба с долгом в 460 млн. фунтов.



Поэтому во время официальной презентации Озила "Фенербахче" запустит кампанию "Mesutol" и попросит своих фанатов оказать финансовую поддержку клубу с помощью отправки СМС-сообщения стоимостью 2 фунта.



"У нас есть просьба к нашим фанатам. Пожалуйста, продолжайте болеть за нас, но также мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке".



"В день презентации я попрошу вас установить рекорд с помощью СМС-кампании. Давайте соберем 300 тысяч, 500 тысяч или даже миллион сообщений. Это бы очень нам помогло", — цитирует Коча Daily Mail.



Ожидается, что контракт Озила в Стамбуле будет рассчитан до 2024 года. Это означает, что только на зарплату Месута "Фенербахче" потратит 13 млн. фунтов.