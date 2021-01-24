Клопп надеется, что поражение от "Бернли" станет переломным моментом

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что поражение 0:1 от "Бернли" станет переломным моментом для его команды.

В минувший четверг "Ливерпуль" впервые с апреля 2017 проиграл на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги, и теперь уступает уже шесть очков лидирующему "Манчестер Юнайтед".

Однако Клопп видит и позитивный момент в этом поражении, надеясь, что эта сенсация взбодрит его команду.

"Поражение от "Бернли" было действительно низшей точкой, и иногда тебе нужна такая низшая точка, чтобы кардинально изменить положение вещей".

"Если бы мы выиграли матч при плохой игре со счетом 1:0 или вроде того, весь мир сказал бы: "Ладно, это не тот футбол, в который они обычно играют, но они вернулись на правильный путь в плане результатов". Однако в долгосрочной перспективе это бы не помогло. Случившееся против "Бернли" может действительно нам помочь, если мы используем это".

"Когда ты добиваешься успеха, как это было с нами, дальше есть два возможных направления. Ты можешь сохранить свой уровень, что сложно, или чуть снизить его. В данный момент есть ощущение, что мы сильно снизили свой уровень, и это нужно изменить".

"Мы готовы сражаться, мы готовы к битве. Я не сомневаюсь в этой группе игроков. Это великолепные люди с великолепным характером. Все они", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 24.01.2021 12:37 # ganinilyha
    На пути в чемпионшип?

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  2. jirrort 24.01.2021 12:28 # jirrort
    Клопп топарь лютый конечно.С такими середняками взять ЛЧ и АПЛ дорого стоит, уважуха очкарику!

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