"Вест Хэм" нацелился на Одсонна Эдуара

"Вест Хэм" попытается договориться о приобретении нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара, пока не закрылось зимнее трансферное окно.

Ранее в январе "Вест Хэм" продал Себастьяна Алле в "Аякс" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов и с тех пор ищет себе другого нападающего.



Чаще всего с переходом к "молотобойцам" связывают Джошуа Кинга из "Борнмута", однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что теперь лондонский клуб нацелен на Эдуара.



Одсонн выступает за "Селтик" после своего перехода из ПСЖ за 10 млн. фунтов в 2018 году, в течение этого времени забив 74 гола в 151 матче.



23-летний француз открыт к переезду в Лондон и уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту, однако "Вест Хэму" нужно найти около 35 миллионов фунтов, чтобы заполучить нападающего, которым ранее интересовались "Арсенал" и "Тоттенхэм".