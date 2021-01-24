Роджерс ищет плеймейкера в "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил свое желание подписать атакующего полузащитника в январе.

Ранее на этой неделе появилась информация о желании "Лестера" арендовать Кристиана Эриксена из "Интера", однако зарплата датчанина в 300 тысяч фунтов в неделю совершенно не по карману "лисам".



Роджерс понимает, что должен учитывать финансовую сторону, но все равно надеется заполучить игрока на нужную позицию.



"Мы здесь всегда оптимистичны, однако нужно оставаться реалистами. Если нам удастся пригласить атакующего полузащитника в это окно, это было бы великолепно".



"В лице Денниса Прата мы потеряли атакующего полузащитника, и он будет отсутствовать до апреля, как мы думаем. Это большая часть сезона".



"Другие полузащитники вроде Уилфрида Ндиди, Нампалиса Менди, Хамзы Чоудури и Даниэля Амарти больше заточены на оборону".



"Поэтому в идеале мы бы хотели пригласить более атакующего игрока, если таковой будет доступен. Но это очень сложно. Кто-нибудь может оказаться вне нашего ценового диапазона".



"Мы должны реально оценивать свои возможности — нельзя забывать о нашем финансовом положении как клуба. Но это не означает, что мы не можем приглашать очень хороших игроков".



"Наш скаутский департамент работает исключительным образом", — цитирует Роджерса Goal.