Анчелотти: "Эвертон" — не претендент на титул"
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти призвал не причислять его команду к числу претендентов на титул Премьер-Лиги.
В данный момент "Эвертон" занимает шестую позицию в Премьер-Лиге, но по потерянным очкам уступает всего два балла лидирующему "Манчестер Юнайтед".
Ранее на текущей неделе легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд даже заявил, что "ириски" могут выиграть Премьер-Лигу, однако Анчелотти с этим не соглашается.
"Если честно, мы не помышляем о чемпионской гонке. Мы помышляем о борьбе за попадание в еврокубки, и я говорил это на старте сезона".
"Сейчас мы занимаем хорошую позицию, и мы хотим остаться здесь. Это зависит от нас".
"Думаю, в данный момент говорить о нас как об участнике чемпионской гонке — это чересчур", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
24.01.2021 09:00
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