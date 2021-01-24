Мерсон раскритикова Артету за ослабенный состав на кубковый матч
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за ослабленный состав на матч Кубка Англии против "Саутгемптона".
Накануне "Арсенал" завершил выступление в турнире, который выиграл в прошлом сезоне. "Канониры" потерпели поражение на "Сент-Мэри" со счетом 1:0.
В стартовом составе "Арсенала" на этот матч не оказалось Букайо Сака, Эмиля Смит-Роу и Александра Лакасетта — некоторых из лучших игроков команды в последние недели. По мнению Мерсона, здесь Артета просчитался.
"Я не знаю, что у него на уме. Им не выиграть лигу. Они даже в топ-4 не попадут, только если не выдадут одну из величайших серий в истории лиги".
"В прошлый раз Артета это понимал. Когда он пришел, они замечательно сыграли полуфинал и финал".
"Я не могу поверить, что матч лиги посреди следующей недели он счел важнее. Они не вылетят, но и в топ-4 не попадут".
"Уверен, он не очень-то хочет снова финишировать шестым или около того, чтобы по четвергам играть в Лиге Европы. Это отбросило бы нас назад. На мой взгляд, он ошибся с выбором состава", — сообщил Мерсон в эфире.
24.01.2021 08:00
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