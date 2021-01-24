"Челси" может позвать Роджерса в случае увольнения Лэмпарда

"Челси" может позвать Брендана Роджерса назад в клуб в случае увольнения своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

В минувший вторник "Челси" был бит "Лестером" Роджерса со счетом 2:0, потерпев свое пятое поражение в восьми последних матчах Премьер-Лиги.



Прямо сейчас "синие" занимают только девятое место в Премьер-Лиге, и это совсем не то, на что рассчитывало руководство лондонского клуба, инвестируя более 200 миллионов фунтов в укрепление состава в летнее трансферное окно.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, владелец "Челси" Роман Абрамович остается большим поклонником Лэмпарда и отчаянно хочет, чтобы Фрэнк преуспел, однако его терпение не бесконечно.



Если Лэмпарду все-таки не удастся избежать увольнения, "Челси" будет готов обратиться к Роджерсу, который в свое время возглавлял академию "синих" и работал с их резервной командой.



Однако для "Лестера" этот сезон складывается более чем удачно. "Лисы" имеют все шансы побороться если не за титул Премьер-Лиги, то за путевку в Лигу Чемпионов.



По информации издания, Роджерс был бы готов обсудить свое возвращение на "Стэмфорд Бридж", но только в конце сезона.