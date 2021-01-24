Матч с "Ливерпулем" определит судьбу Лингарда

Дальнейшая судьба полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда зависит от результата матча 4-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля".

В предыдущем раунде Кубка Англии, когда "Юнайтед" отпраздновал победу 1:0 над "Уотфордом", Лингард всего лишь во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе.



Такая ситуация не устраивает Джесси, и он пытается уйти в аренду на вторую половину сезона, чтобы играть регулярно, однако главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не хочет ухудшать глубину состава при таком плотном календаре.



Но если в воскресенье на "Олд Траффорд" победит "Ливерпуль", то "Юнайтед" разгрузит свой календарь, а Лингард будет иметь еще меньше возможностей играть за "дьяволов". Только в таком случае, утверждает Daily Mail, Сульшер согласится отпустить Джесси в другой клуб.



Среди клубов, готовых взять 28-летнего англичанина во временное пользование, называются "Ньюкасл", "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед".