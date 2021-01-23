"Саутгемптон" исключает продажу Ингса

Исполнительный директор "Саутгемптона" Мартин Семменс исключил продажу нападающего Данни Ингса в этом месяце.

Ранее в январе появились слухи, что Ингс не спешит продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт и мечтает о переходе в клуб из Лиги Чемпионов.



Однако на "Сент Мэри" есть уверенность, что их бомбардир, интерес к которому приписывают "Тоттенхэму", не только останется, но и заключит новую сделку.



"Мы продолжаем диалог с Данни, и это на 100 процентов профессиональные переговоры. Данни очень счастлив здесь, он хочет остаться в клубе, а мы рады обладать им", — сообщил Семменс BBC Radio Solent.